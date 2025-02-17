Посуд від Hermès і люстра за $12 тисяч: "Міс Україна – Всесвіт" похизувалася інтер'єром квартири

Українська модель і переможниця конкурсу "Міс Україна – Всесвіт – 2021" Анна Неплях похизувалася розкішним інтер'єром квартири у центрі Києва. Модель зізналася, що мріяла про квартиру, яка б нагадувала інтер'єр дорогого готелю, тож саме цим прагненням керувалася під час ремонту.

Інтер'єр у стилі "тиха розкіш"

Вартість квадратного метра квартири Неплях становила 4500 доларів. Тож 78 квадратні метри нерухомості вартували 350 тисяч доларів. Водночас ремонт обійшовся ще у 234 тисячі доларів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на ТЕТ.

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Дизайн квартири моделі виконаний у стилі "тиха розкіш". У ньому переважають натуральні відтінки – білий, бежевий, коричневий, бронзовий. Саме такі кольори дизайнери називають найвдалішими для інтер'єру у 2025 році. Адже вони затишні, стильні і ніколи не втратять актуальності.

Створюючи дизайн цієї квартири, я хотіла, щоб він був, як в дорогому готелі: класний класичний ремонт, відчуття затишку,

– сказала Неплях.



Кухня-студія у квартирі Анни Неплях / Скриншот з відео ТЕТ

Квартира моделі складається з кухні-студії, спальні, ванної кімнати і тераси. Кухня виконана у двох кольорах – білому й шоколадному дереві. Хоч дизайн кухні мінімалістичний, адже Анна відмовилася від фурнітури чи цікавого декору, та він має справді розкішний вигляд завдяки вдалому поєднанню кольорів.

Круглий мармуровий стіл став акцентом у студії, адже він вдало контрастує на тлі теплих коричневих та гірчичних відтінків. Помітно, що інтер'єр дуже продуманий – кольори переплітають в багатьох деталях.

Найбільшим предметом гордості моделі є її розкішний брендовий посуд – горнята від бренду Roberto Cavalli за 100 доларів кожне й тарілки Hermès по 350 доларів.



Брендові тарілки у квартирі Неплях / Скриншот з відео ТЕТ

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Підлогове покриття у квартирі – дорогий паркет, викладений ялинкою. Ціна такого покриття стартує від 2500 гривень за квадратний метр.



Дорога підлога у квартирі моделі / Скриншот з відео ТЕТ

Інтер'єр у ванній моделі просто вражає. Лише люстра коштувала 12 тисяч доларів, а сама ванна – 200 тисяч гривень. У ванній кімнаті є багато дзеркал, а одне з них розміщене прямо перед ванною. До речі, у моделі є не лише ванна, а й душ.

Модель дуже хотіла повністю дзеркальні двері у ванну, тож таке дизайнерське рішення обійшлося у 5 тисяч доларів.

Анна просто обожнює дорогі та брендові речі й придбала іменні банні рушники за 8 тисяч за один.



Інтер'єр ванної у квартирі моделі / Скриншот з відео



Ванна кімната з іншого ракурсу / Скриншот з відео

У спальні Анни є гардероб з розкішною колекцією з 45 сумок від люксових брендів, серед яких Dior, Prada, Hermès, Bulgari тощо. Модель зберігає їх у скляній шафі окремо від решти одягу.

До речі, Анна зізналася, що цю розкішну квартиру їй подарував чоловік, але жодних деталей про нього не розповіла.