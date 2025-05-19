Культовий диван із вірусних постів Джастіна і Гейлі Бібер коштує дорожче за автомобіль

Джастін і Гейлі Бібер часто діляться у соцмережах моментами з домашнього життя. На відео подружжя часто миготить рідкісний скульптурний диван від французького меблевого дизайнера П'єра Полена.

Диван Dune вже встиг стати омріяним символом статусу, який не так просто дістати, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Унікальний диван Біберів

Вперше створений у 1970 році П'єром Поленом, диван Dune ніколи не вироблявся масово за життя дизайнера, тож оригінальні екземпляри – рідкісна й вкрай бажана знахідка. Його впізнавану модульну систему часто збирають у конфігурації розміром 3 на 3 метри, створюючи щось схоже на до "яму для спілкування", ніж на традиційний диван. Завдяки модульній структурі можливі безліч варіантів компонування – прямолінійно, кутом або з шезлонгом.

Модульний диван Бібера: дивіться фото

Довідка: Модульний диван – це диван, що складається з окремих частин (модулів), які можна вільно комбінувати, переміщати або з'єднувати у різні конфігурації. Його головна особливість – гнучкість і адаптивність до простору та потреб користувача.

Бібери приєдналися до елітного клубу зірок музичної індустрії, яких фотографували на тому ж дивані. Наприклад, Френк Оушен ще в 2019 році виклав фото, де спить на ньому. Серед інших відомих власників — Пеггі Ґу, Флі та Тревіс Скотт.

Оригінальний виріб П'єра Полена може коштувати від 20,000 до 50,000 доларів і більше.