Ед Вествік похизувався своїм стильним будинком і назвав улюблене місце в ньому

Зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік показав усім стильний інтер'єр свого будинку і відверто зізнався, що найбільше у ньому любить. Актор навіть назвав один елемент свого інтер'єру, який у нього асоціюється з Чаком Басом.

Британський актор Ед Весвік прославився завдяки ролі Чака Баса у серіалі "Пліткарка". Нещодавно він одружився з моделлю Емі Джексон і переїхав у новий розкішний будинок. Дизайнерська студія @westwinghomes, яка працювала над інтер'єром зіркового будинку, опублікувала відео з Вествіком. Про це повідомляє 24 Канал.

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Інтер'єр у домі Еда Вествіка

На відео актора просили показати певні місця у своєму домі – як-от улюблене місце, те, що змушує його сміятися і так далі. Так от, улюблене місцем Вествіка виявилося розкішне біле крісло, розташоване на білому круглому килимку. Поруч з ним для зручності стоїть маленький дерев'яний столик.

Я люблю вмощуватися на ньому після довгого дня. Відкидатися на спинку, закидати ноги на пуф та засинати,

– сказав Вествік.



Крісло у домі Еда Вествіка / Cкриншот з відео

Далі актора попросили показати щось, що, на його думку, найбільше може асоціюватися з розпусним Чаком Басом. Вествік, довго не думаючи, продемонстрував домашній мінібар, який прихований у вінтажному дерев'яному серванті. Усередині нього були келихи та випивка.



Мінібар у будинку актора / Cкриншот з відео

Водночас місце, яке найкраще характеризує Еда, – це м'який та великий білий диван у вітальні. А змушує сміятися актора – домашній улюбленець. Вествік просто обожнює свого французького бульдога.

В актора також запитали, чи є річ, яку любить його дружина, а він насправді таємно ненавидить. З'ясувалося, що це було дерево банзай. Вествік щасливий, що ця рослина померла, бо він її терпіти не міг.

Дивіться відео з будинку Еда Вествіка:

До речі, смаки Вествіка кардинально відрізняються від уподобань Чака Баса. Актор, на противагу своєму герою, обрав стриманий та затишний інтер'єр.