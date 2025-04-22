Створюють унікальний та дорогий вигляд: 7 фішок в інтер'єрі, які мало хто робить, а дарма

Господарі завжди намагаються створити оселю так, щоб там було комфортно. Але вони й не забувають про естетичну сторону і прагнуть подарувати домівці стильний та сучасний вигляд. Зокрема, для цього вони використовують різні дизайнерські лайфхаки.

Проте є декілька фішок в інтер'єрі, які досі мало хто робить. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на @blink.design.

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Стильні фішки в інтер'єрі, які мало хто робить

Вбудовані рослини в стіни, підлогу або меблі. Дизайнерка зазначає, що це чудовий спосіб інтегрувати природу в інтер'єр без зайвого захаращення. За її словами, дуже актуальним стало створювати спеціальні ніші в тумбах, для того, щоб встановити туди кімнатну рослину.

Використання кольорових вікон. Вони можуть додати яскравості і оригінальності простору. Таке рішення доповнить інтер'єр або зробить акцент в кімнаті.

Кольорові стелі. Це є нестандартним, але все ж дуже ефектне рішення. За допомогою такого способу можна зробити зонування кімнати або ж навіть візуально збільшити приміщення.



Кольорові стелі в просторі / Фото New England Design Elements

Нестандартні двері. Сучасні двері з унікальними матеріалами: скла, металу або комбінований варіант можуть стати цікавою деталлю інтер'єру.

Крім цього, будуть стильно виглядати і кольорові двері, які впишуться в стилістику вашого інтер'єру або високі двері аж під стелю без лиштви – таке рішення теж є оригінальним і доволі нестандартним.

Арт-елементи – кольорові або текстурні плитки, дерев'яні панелі, мармурові вставки – це все створює ефект художнього простору, який дивує та надає стильний вигляд оселі.