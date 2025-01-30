Гвінет Пелтроу продала свій особняк за 22 мільйони доларів: який він має вигляд зсередини

52-річна Гвінет Пелтроу нарешті продала свою елегантну віллу в Лос-Анджелесі за 22 мільйони доларів. Це сталося через 8 місяців після того, як акторка виставила її на продаж за майже 30 мільйонів доларів.

Відомо, що зірка придбала цю нерухомість разом зі своїм колишнім чоловіком, Крісом Мартіном, за 9,95 мільйона доларів у 2012 році, менш ніж за два роки до того, як вони розлучилися, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

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Який вигляд має вілла Пелтроу

Акторка продовжувала мешкати в цьому будинку з вісьмома спальнями та одинадцятьма ванними кімнатами після розлучення та зберегла його навіть після того, як вийшла заміж за свого другого чоловіка, Бреда Фалчука, у 2018 році. Але тепер Пелтроу вирішила розпрощатися з оселею.

Вілла була збудована у 1950-х роках і повністю реконструйована попереднім власником у 2009 році – до того, як актриса переїхала і додала свої елегантні дизайнерські рішення.

Гвінет Пелтроу продала свій особняк у Брентвуді за 22 мільйони доларів / Фото Realtor.com

До особливостей особняка належать підлоги з відновленого дерева, візерунчасті кам'яні елементи та відкриті житлові простори. Вітальня відкривається через французькі двері на зелений задній двір.

Пелтроу купила житло з 8 спальнями та 11 ванними кімнатами, коли була одружена з Крісом Мартіном / Фото

Кухня має подвійну варильну поверхню, подвійні духовки, піч на дровах та центральний острів з видом на обідній куточок.

Інші важливі моменти включають сімейну кімнату з книжковими полицями від підлоги до стелі та "романтичне" головне крило з двома ванними кімнатами.

На території є новозбудований гостьовий будинок з однією спальнею, який має "велику розважальну зону" з розсувними дверима, що дозволяють збільшити житловий простір на відкритому повітрі.

Після того, як вони з Мартіном розлучилися у 2014 році, Пелтроу зберегла особняк / Фото Realtor.com

До висококласних зручностей належать винний льох, офіс керуючого маєтком, тренажерний зал та ігрова кімната, яка з'єднана з домашнім кінотеатром. Апартамент над гаражем пропонує додаткове житло для персоналу чи гостей.

Також будинок оснащений системами фільтрації води та повітря.

Особняк акторки в Брентвуді був придбаний невідомим покупцем / Фото Realtor.com



Вілла Пелтроу була продана 27 січня / Фото Realtor.com



Будинок має відкриті і просторі житлові приміщення / Фото Realtor.com