Море золота: Трамп оновлює інтер'єр Білого дому у стилі "циганського бароко"

Дональд Трамп змінює інтер'єр Білого дому. Американський лідер насичує його розкішними і дорогоцінними елементами.

Після першої перемоги Дональда Трампа на виборах 2016 року знадобилося шість місяців, щоб його дружина Меланія переїхала до Білого дому. Однією з причин було те, що резиденція президентів США видалась їй недостатньо розкішною. Тепер подружжя Трампів планує оновити деякі інтер'єри й сад 233-річної будівлі, передає 24 Канал із посиланням на The Bild.

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Як Дональд та Меланія облаштували Білий дім

Натхненням для подружжя слугує їхній розкішний маєток Мар-а-Лаго у сонячному Палм-Біч. Трамп, чиї хмарочоси від Нью-Йорка до Маямі відомі своєю розкішшю, пишністю і використанням сусального золота, має великі плани президентську резиденцію.

Зокрема, він хоче облаштувати нову розкішну бальну залу і створити затишну терасу на території Рожевого саду. Вочевидь, політик прагне залишити свій слід у Білому домі на десятиліття вперед.

Овальний кабінет Трамп уже частково переробив. Зміни чітко демонструють його бачення Білого дому – прикрашеного предметами з його улюбленого матеріалу: золота та сусального золота.

На камінній полиці він розставив кілька золотих урн, які доставили з його приватної резиденції Мар-а-Лаго. Він також додав золотих янголів над дверима, повісив позолочені дзеркала в стилі рококо і встановив допоміжні столики із золотими орлами біля підстав.

Кубків, урн та золотої обробки на каміні в Овальному кабінеті ще нещодавно там не було / Фото AFP

Навіть нові лампи прикрашені золотом. А на робочому столі президента стоїть величезний золотий трофей Чемпіонату світу ФІФА (США разом із Канадою та Мексикою прийматимуть ЧС-2026).

У березні на письмовому столі Трампа стояла золота підставка з написом TRUMP / Фото AFP

Крім того, Трамп замовив оздоблення стельових карнизів сусальним золотом та встановлення двох золотих люстр.

Помітно також те, що Трамп перемістив деякі портрети своїх попередників. Портрети Білла Клінтона і Джорджа Буша-молодшого – людей, яких Трамп зневажає, – прибрали з Овального кабінету й повісили у сходовому прольоті. Що буде із портретом Джо Байдена – наразі невідомо. Портрет Барака Обами залишився в Овальному кабінеті. Також Трамп розмістив портрет свого нового улюбленого президента – Вільяма Мак-Кінлі, 25-го президента США, який керував країною у 1897 – 1901 роках і запроваджував мита.

В Овальному кабінеті тепер висять дедалі більше портретів його попередників — усі в золотих рамах / Фото AFP

Цей історичний фотомотив 2024 року незабаром може з’явитися в Білому домі у вигляді картини в золотій рамі / Фото Gene J. Puskar

Трамп також повісив історичний примірник Декларації незалежності та повісив на стіну карту з "Гольфом Америки" біля свого столу.

Золоті штори та килим були встановлені ще під час першої каденції Трампа (2017–2021) і залишалися там і між 2021 та 2025 роками, але для Трампа це було ще далеко не достатньо розкішно / Official White House Photo

Його наступний проєкт – замостити газон Рожевого саду перед його офісом, де він любить проводити пресконференції. Одна з причин: шпильки прес-секретарки Каролін Левітт нещодавно застрягли у мокрій траві. Імовірно, за перебудовою стоїть перша леді Меланія. Ще під час першої каденції вона доручила обкласти Рожевий сад білим вапняком. Тепер цей камінь використають для мощення. До цього додадуть живоплоти з червоних тюльпанів і білих троянд – як на золотій терасі Мар-а-Лаго.

Також Трамп запланував прибудову майже 60-метрової бальної зали, що коштуватиме майже 100 мільйонів доларів. Президент готовий оплатити будівництво з власної кишені. Чи залишиться це в силі – невідомо.

Архітектурним зразком для перебудови Білого дому, зокрема, стала бальна зал у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго / Фото The Mar-a-Lago Club

У підсумку, можна сказати, що Дональд Трамп вирішив оновити Білий дім у стилі так званого "циганського бароко". Цей стиль характеризується використанням золота, різних дорогоцінних матеріалів, таких як барокові орнаменти, та екстравагантних форм, часто з унікальними або навіть контроверсійними поєднаннями кольорів та матеріалів.