После первой победы Дональда Трампа на выборах 2016 года понадобилось шесть месяцев, чтобы его жена Мелания переехала в Белый дом. Одной из причин было то, что резиденция президентов США показалась ей недостаточно роскошной. Теперь супруги Трампов планируют обновить некоторые интерьеры и сад 233-летнего здания, передает 24 Канал со ссылкой на The Bild.

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Как Дональд и Мелания обустроили Белый дом

Вдохновением для супругов служит их роскошный особняк Мар-а-Лаго в солнечном Палм-Бич. Трамп, чьи небоскребы от Нью-Йорка до Майами известны своей роскошью, пышностью и использованием сусального золота, имеет большие планы на президентскую резиденцию.

В частности, он хочет обустроить новый роскошный бальный зал и создать уютную террасу на территории Розового сада. Очевидно, политик стремится оставить свой след в Белом доме на десятилетия вперед.

Овальный кабинет Трамп уже частично переделал. Изменения четко демонстрируют его видение Белого дома – украшенного предметами из его любимого материала: золота и сусального золота.

На каминной полке он расставил несколько золотых урн, которые доставили из его частной резиденции Мар-а-Лаго. Он также добавил золотых ангелов над дверью, повесил позолоченные зеркала в стиле рококо и установил вспомогательные столики с золотыми орлами у оснований.

Кубков, урн и золотой отделки на камине в Овальном кабинете еще недавно там не было / Фото AFP

Даже новые лампы украшены золотом. А на рабочем столе президента стоит огромный золотой трофей Чемпионата мира ФИФА (США вместе с Канадой и Мексикой будут принимать ЧМ-2026).

В марте на письменном столе Трампа стояла золотая подставка с надписью TRUMP / Фото AFP

Кроме того, Трамп заказал отделку потолочных карнизов сусальным золотом и установку двух золотых люстр.

Заметно также то, что Трамп переместил некоторые портреты своих предшественников. Портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего – людей, которых Трамп презирает, – убрали из Овального кабинета и повесили в лестничном пролете. Что будет с портретом Джо Байдена – пока неизвестно. Портрет Барака Обамы остался в Овальном кабинете. Также Трамп разместил портрет своего нового любимого президента – Уильяма Мак-Кинли, 25-го президента США, который руководил страной в 1897 – 1901 годах и вводил пошлины.

В Овальном кабинете теперь висят все больше портретов его предшественников - все в золотых рамах / Фото AFP

Этот исторический фотомотив 2024 года вскоре может появиться в Белом доме в виде картины в золотой раме / Фото Gene J. Puskar

Трамп также повесил исторический экземпляр Декларации независимости и повесил на стену карту с "Гольфом Америки" у своего стола.

Золотые шторы и ковер были установлены еще во время первой каденции Трампа (2017–2021) и оставались там и между 2021 и 2025 годами, но для Трампа это было еще далеко не достаточно роскошно / Official White House Photo

Его следующий проект – замостить газон Розового сада перед его офисом, где он любит проводить пресс-конференции. Одна из причин: шпильки пресс-секретаря Каролин Левитт недавно застряли в мокрой траве. Предположительно, за перестройкой стоит первая леди Мелания. Еще во время первой каденции она поручила обложить Розовый сад белым известняком. Теперь этот камень используют для мощения. К этому добавят живые изгороди из красных тюльпанов и белых роз – как на золотой террасе Мар-а-Лаго.

Также Трамп запланировал пристройку почти 60-метрового бального зала, что будет стоить почти 100 миллионов долларов. Президент готов оплатить строительство из собственного кармана. Останется ли это в силе – неизвестно.

Архитектурным образцом для перестройки Белого дома, в частности, стал бальный зал в имении Трампа в Мар-а-Лаго / Фото The Mar-a-Lago Club

В итоге, можно сказать, что Дональд Трамп решил обновить Белый дом в стиле так называемого "цыганского барокко". Этот стиль характеризуется использованием золота, различных драгоценных материалов, таких как барочные орнаменты, и экстравагантных форм, часто с уникальными или даже контроверсионными сочетаниями цветов и материалов.