Експерти назвали точну дату, коли потрібно починати весняне прибирання

Весна – це найкращий час для того, щоб навести лад у домівках, а також хороший привід позбутися всього, що нам більше не потрібно. Стало відомо, коли найкраще братися за масштабне прибирання.

Звичайно, можна розпочати весняне прибирання в будь-який зручний день. Однак експерти з клінінгу переконують, що для цього є певна дата. Саме тоді можна досягти у прибиранні найкращих результатів і отримати від цього задоволення, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Дивіться також Експерти назвали 3 звички, які мають люди із завжди чистими вітальнями

Що кажуть фахівці

Спеціалісти стверджують, що найкращий час для початку масштабного прибирання – перший день весни. Весняне рівнодення символізує початок нового сезону, оновлення енергії, тож психологічно це може бути дуже вдалим днем для того, щоб почати з чистого аркуша. До того ж, у цей період збільшується тривалість світлового дня, що не лише додає енергії, а й дозволяє краще побачити ділянки в будинку, які потребують уваги.

У 2025 році перший день весни припадає на 20 березня, тож експерти радять запланувати цю дату у своєму календарі як ідеальний день для початку весняного прибирання.

Зверніть увагу! Фахівці склали список місць, з яких варто починати прибирання. Так, вони радять позбутися негативних речей, одягу, який більше не носять, очистити дім від непотрібних паперів тощо.

Лі Третевей, експерт з облаштування будинків та інтер'єрів компанії Sustainable Furniture, каже, що починати весняне прибирання в цей період найбільш приємно. "Завдяки довшим вечорам весняне прибирання стає простішим і приємнішим навіть після робочого дня, тому рівень нашої мотивації буде вищим", – зазначає він.

Велике прибирання заплануйте на 20 березня / Фото Future PLC/ Dominic Blackmore

Крім додаткового природного освітлення, ще одним мотивуючим фактором є погода, вважає Ліндсі Кромбі, експертка з прибирання передачі This Morning та Ideal Home. Погода в цей час дозволяє відчиняти вікна та братися за як внутрішні, так і зовнішні роботи – миття вікон, очищення водостоків або оновлення двориків та садових зон.