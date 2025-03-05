Експерти з прибирання назвали 3 речі, які завжди роблять люди з чистими вітальнями, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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У кого завжди чисті вітальні
Люди з чистими вітальнями завжди ставлять речі на місце, як тільки вони їх використали. Наприклад, після перегляду телевізора вони повертають пульт у шухляду, після читання складають газети чи книги акуратно на журнальному столику.
Порядок миттєво робить вітальню привітною, а щоденне прибирання запобігає накопиченню безладу. Експерти радять приділити п'ять хвилин наприкінці кожного дня, щоб розкласти речі по їх місцях.
Видаляйте плями одразу після їх появи / Фото Emma Lewis / Future
Люди, які мають охайні вітальні, ретельно і часто витирають пил з поверхонь різних меблів.
Також вони тримають у чистоті килими та підлогу. Швидкий "пробіг" пилисосом по кімнаті кожні пару днів дозволяє підтримувати свіжий вигляд.
Ще одна важлива річ, яку завжди роблять люди з чистими вітальнями, — це негайно чистять плями, як тільки вони з'явилися.