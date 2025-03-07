Не використовуйте ці 5 кольорів в інтер'єрі спальні: вони зруйнують ваш сон

Кольори можуть впливати на якість сну. Є відтінки, які розслаблюють, заспокоюють і допомагають спокійно заснути. Є фарби, які, навпаки, стимулюють розум, заряджають тіло енергією і викликають безсоння.

Експерти назвали кольори, які можуть завадити спокійному сну, передає 24 Канал із посиланням на Better homes and gardens.

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Яких кольорів найкраще уникати в інтер'єрі спальні

Жовтий колір став трендом останніх місяців. Хоча цей колір часто використовують у спальнях, не кожен його відтінок підходить для зони відпочинку. Яскраві жовті відтінки випромінюють інтенсивну енергію, стимулюючи мозок і ускладнюючи засинання.

Зупиніться на м'якому, блідому відтінку жовтого масла, щоб створити легку й повітряну атмосферу, або оберіть приглушений тон, що тяжіє до спокійного бежевого.

Оберіть для спальні колір жовтого масла / Фото Adam Albright

Експерти також радять триматися подалі від яскраво-червоних відтінків, які заряджають тіло енергією та навіть підвищують частоту серцевих скорочень, що заважає сну.

Якщо ви любите червоний і хочете додати його в спальню, оберіть приглушений відтінок, використовуйте його лише для акцентної стіни або додавайте через аксесуари, а не основний колір стін.

Як і жовтий, фіолетовий колір часто використовується у спальнях. Деякі його відтінки можуть підходити, але інші зовсім не сприяють спокійному засинанню. Уникайте темних фіолетових відтінків, таких як глибокий баклажановий і "дорогоцінний". Вони можуть здаватися елегантними та розкішними, але також створюють відчуття таємничості, що тримає мозок у напрузі й не дає розслабитися.

Щоб фіолетовий допомагав зменшити стрес і заспокоював мозок, обирайте приглушений лавандовий відтінок.

Лавандовий чудово пасуватиме до інтер'єру спальні / Фото Courtesy of Mendelson Group / Eric Piasecki

Подібно до яскраво-червоного, яскраво-помаранчевий заряджає тіло та розум енергією, а не заспокоює їх. Щоб зробити помаранчевий доречним у спальні, виберіть пастельний варіант, наприклад, ніжний персиковий відтінок, який створить м'яке тло для якісного сну.

Чорний – дуже насичений колір, який поглинає багато світла, що може створити відчуття замкнутості та візуально зменшити кімнату. Відчуття обмеженого простору суперечить природній потребі тіла у відпочинку, через що процес засинання може займати більше часу. До того ж, чорний часто асоціюється з негативною енергією, яка може викликати небажані думки перед сном і зайву напругу. Вранці темний відтінок також може негативно впливати на рівень енергії через поглинання світла. Замість чорного оберіть холодний сталево-блакитний, який надає глибини, але при цьому створює відчуття спокою.