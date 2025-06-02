У які кольори декорувати кухню, вітальню, ванну та спальню відповідно до фен-шую

Вибір правильного кольору для кімнати може бути складним завданням. Можна скористатися фен-шуєм як орієнтиром. Це давнє китайське мистецтво стосується не лише розташування предметів у просторі – його принципи також можна застосовувати до кольорів фарби.

Експертка з фен-шуй Магілл Генрі поділилася своїми улюбленими кольорами, які допоможуть налаштувати простір на потрібну енергію, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Ванна

Оскільки у ванній щоденно присутня велика кількість води, елемент Води тут надто виражений. Експертка пояснює, що для того, щоб не допустити "зливу" енергії ци (а разом із нею й добробуту), дуже важливо додати елемент Землі.

Жовті, земляні коричневі та пісочні відтінки, червонуваті тони й рожевий – усе це нагадує про землю та допомагає утримувати енергію ци, заземлюючи простір,

— говорить Магілл Генрі.

Вона радить уникати темних кольорів і більшості відтінків синього, хоча вони й популярні для ванних кімнат. "Ці кольори додають ще більше водної енергії, що може викликати відчуття виснаження", — пояснює фахівчиця.

Вітальня

Вітальня виконує багато функцій – від офіційного прийому гостей до повсякденного відпочинку. Колір стін слугує тлом не лише для декору, а й для життя та важливих моментів. Щоб створити гостинну атмосферу, експертка з фен-шуй рекомендує зелений і синій. Вони сприяють ідеям і зростанню завдяки енергії Дерева.

Спальня

Оберіть для спальні кольори за фен-шуєм / Фото з відкритих джерел

Кольори для спальні – справа індивідуальна, і, за словами Магілл Генрі, те, що добре працює для однієї людини, може не підходити іншій. Проте, якщо у вас проблеми зі сном, колір стає важливим. У такому випадку варто звернутись до земних відтінків – жовтих, коричневих і пісочних – щоб створити затишний притулок.

Якщо ви хочете ще більшої глибини та спокою, вам підійдуть водні кольори. Серед них: глибокі баклажанові, індигові та зелені тони, які створюють у спальні відчуття глибини й умиротворення.

Кухня

Кухня зазвичай вважається серцем дому, і з погляду фен-шуй вона є джерелом життєвої сили через плиту, яка уособлює вогняну енергію. Щоб створити теплу, гостинну атмосферу, Магілл Генрі радить використовувати жовтий. «Жовті — чудові для серця дому, вони створюють затишну атмосферу на кухні, особливо яскраві відтінки, які підсилюють енергію Вогню», — пояснює вона. Також вона радить додати трохи червоного або помаранчевого для ще більшого ефекту.

Офіційна їдальня

Слово "офіційність" пов'язане з елементом Металу. Він спрямований на гармонію і впорядкованість. Тому для їдальні рекомендуються білі та пастельні кольори. Чисто-білий – це класика, а пастелі додають м'якої елегантності та вишуканого відтінку кольору.

Сімейна кімната

Веселощі у фен-шуй представлені всіма кольорами веселки, тому для сімейної ігрової кімнати Магілл Генрі радить змішувати кольори. "Спробуйте яскраво пофарбовану стіну та кілька предметів контрастних кольорів у кімнаті", — каже вона.

Окрім кольору, важливо також обрати правильне покриття, підкреслює. Це впливає не лише на те, наскільки фарба миється, а й на те, як світло відбивається від стін.

Глянцева поверхня максимально відбиває світло й приносить найбільше водної енергії. Вона добре поєднується, наприклад, із чорними вхідними дверима. Напівматова поверхня відповідає енергіям дерева, вогню та металу – тут саме колір визначає домінуючий елемент.

Матова поверхня навпаки – мінімально відбиває світло, втілюючи земну енергію. Магілл Генрі радить використовувати її в спальнях.