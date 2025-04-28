Невеличка, але стильна: Дмитро Кулеба показав свою кухню

Ексочільник МЗС Дмитро Кулеба провів ескурсію по своїй кухні. Цей простір, обладнаний меблями українського виробництва вражає затишністю і невибагливістю.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба у рамках проєкту "По хатах" показав своє помешкання, яке він ділить із цивільною дружиною Світланою Павелецькою. Окрему увагу привертає невеличка, але стильна кухня подружжя, передає 24 Канал.

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Якою є кухня дипломата

Дмитро Кулеба готує багато і смачно. Його коронна страва – це рагу з бичачими хвостами. Кухня подружжя обладнана українськими меблями та посудом. Так, в одну зі стін вбудована шафа зі скляними дверцятами і внутрішнім LED-підсвічуванням. На прозорих полицях розміщена колекція келихів, кришталю та бокалів різних форм і кольорів, вироблених з гутного скла. Один із келихів дипломату на Новий рік подарував президент Зеленський.

Вишукана шафа з українським посудом всередині / Скриншот

Кухня Кулеби загалом має дуже цікавий і гармонійний інтер'єр, у якому поєднується сучасний стиль із ретро-елементами. Верхні шафи мають цікаву фактуру — білі рифлені фасади додають легкості і текстурності. Витяжка інтегрована акуратно і практично непомітна.

Невелика кухня, але оформлена зі смаком / Скриншот

Відкрита поличка під витяжкою із баночками спецій і соусів має домашній вигляд. Це рішення додає кухні персоналізованості / Скриншот

Фартух оздоблений чорно-білою шаховою плиткою, яка додає кухні характеру та динаміки. Вона робить інтер'єр живішим і трохи грайливим.

Стільниця, ймовірно, виготовлена з граніту або штучного каменю зі світло-сірим малюнком. На ній розміщена плита – індукційна або склокерамічна.

Стільниця і фартух на кухні Кулеби / Скриншот

Нижні шафи виготовлені з темного дерева. Вони мають оригінальний 3D-рельєф. Далі видно чорну вбудовану духову шафу та винний холодильник. Чорна техніка гармонійно поєднується з темними фасадами і робить кухню візуально стриманою і сучасною. Красивий паркет "ялинкою" світлого відтінку додає тепла і затишку, врівноважує темні меблі і чорні елементи техніки.

Нижня частина кухні дипломата / Скриншот

Овальний стіл чудово пом'якшує суворі лінії кухні. Жовта ваза оживляє простір і привносить яскраву живу нотку в інтер'єр. Великі світлі штори створюють відчуття легкості, пропускаючи всередину багато природного світла. Дуже стильний акцент — чорна лампа на довгій ніжці, яка додає приміщенню геометрії та робить кухню більш архітектурною.

Світлий стіл контрастує з темнішими дерев'яними стільцями в скандинавському стилі.

Овальний стіл, оригінальні ваза та лампа / Скриншот

Холодильник стильно інтегрований у загальну композицію кухні. Він зашитий у меблеві фасади, що робить його практично непомітним. Таке рішення додає простору акуратності й цілісності.

Холодильник подружжя / Скриншот

Оригінальна кругова розетка по центру стелі й класичні карнизи додають простору відчуття старовинної архітектури.

Замість класичної люстри Кулеба та Павелецька обрали мінімалістичні споти – маленькі спрямовані світильники. Це дуже сучасний хід, який красиво контрастує з історичною ліпниною.

На цьому фото чудово видно стелю кухні — і вона має дуже цікаве оформлення / Скриншот