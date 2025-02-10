Кухня Джессіки Честейн: дизайнери вважають колір її шаф безпрограшним

Джессіка Честейн обрала для кухонних шаф традиційний колір. Експерти назвали переваги цього позачасового відтінку.

Акторка та продюсерка Джессіка Честейн є однією з прихильниць білих кухонних шаф. У відео, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, можна побачити сучасну кухню з металевою технікою, матовими стільницями та чистими білими шафами, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Кухонні шафи Джессіки Честейн

Який вигляд мають шафи на кухні акторки: дивіться відео

Привабливість кухонних шаф у білому кольорі полягає в тому, що вони справді добре поєднуються з будь-якою іншою палітрою кольорів, від яскравих до нейтральних. Вони також особливо вигідні для малих просторів, оскільки здатні його візуально розширювати.

Дизайнери підкреслюють, що білий колір на кухні залишається популярним завдяки універсальності. Він пасує до різних стилів дизайну, таких як мінімалізм, скандинавський і сучасний фермерський стилі.

Звісно, білий колір має свої нюанси. У той час як темні поверхні краще приховують плями чи бруд, білі кухонні шафи потребують більшого догляду, аби зберігати охайний вигляд.

Щоб підтримувати шафи в хорошому стані, регулярно очищайте їх за допомогою вологого рушника та м'якого мила, уникаючи різких хімічних засобів та абразивних чистячих засобів.