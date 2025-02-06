Так, існує простий варіант, який може швидко та ефективно замаскувати будь-які недоліки. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Як приховати подряпини на посудомийній машині

Існує просте рішення для швидкого маскування вм'ятин і подряпин. Так, використовуючи магнітну накладку, ви можете легко приховати пошкодження. Завдяки цьому методу вам не доведеться відразу турбуватися про ремонт або заміну приладу.

Це приховає пошкодження і додасть вашій посудомийній машині естетично привабливого вигляду.

Можна вибрати звичайну накладку, яка гармонійно поєднується з приладом, або ж з цікавим візерунком чи дизайном.

Важливо розуміти, що це лише тимчасове рішення для усунення вм'ятин на посудомийних машинах з нержавіючої сталі або інших матеріалів, які сприяють впливу магнітів.