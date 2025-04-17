З якого дерева найкраще обрати кухонні шафи: плюси і мінуси популярних варіантів
- Кленові шафи популярні завдяки гладкій текстурі та здатності до фарбування, але вони дорожчі і схильні до подряпин.
- Дуб має виразний малюнок і довго служить, але складний для фарбування і може не підійти для мінімалістичного дизайну.
- Вишня темніє з часом, має теплий вигляд, але менш стійка до подряпин і дорога.
- Горіх і гікорі мають елегантний вигляд, але дорогі та складні в обробці, а вільха і береза є бюджетними, але менш міцними варіантами.
Одним із ключових аспектів, на які варто звернути при виборі кухонних шаф, є матеріал. Оскільки цей вид меблів роблять з різної деревини, іноді складно зрозуміти, що саме обрати.
- 1Кленові шафи – міцні, привабливі, з рівномірною текстурою
- 2Дуб – виразний малюнок деревини додає характеру кухні
- 3Розпиляний під прямим кутом білий дуб – елегантний, преміальний вигляд
- 4Вишня – з роками набуває ще більше шарму
- 5Горіх – елегантний варіант для сучасного простору
- 6Гікорі – дуже міцний із виразним природним малюнком
- 7Вільха – бюджетний і гнучкий варіант
- 8Береза – гарний бюджетний аналог клена
Експерти з дизайну розповіли про переваги і недоліки основних видів деревини, з якої виготовляють шафи для кухні, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
Дивіться також Їх усі ненавиділи: 5 трендів у дизайні, які повертаються у моду у 2025 році
Кленові шафи – міцні, привабливі, з рівномірною текстурою
Клен – універсальна деревина, яку можна використовувати для багатьох проєктів у будинку.
Клен – популярний вибір для кухонних шаф через його гладку, рівну текстуру та довговічність. Це дерево можна прекрасно фарбувати та тонувати, що робить його надзвичайно гнучким для дизайну. Завдяки рівномірній текстурі й можливості змінювати колір, кленові шафи чудово підходять для сучасного стилю.
Однак слід зважити кілька моментів:
- Ціна: дорожчий за м'які породи дерева;
- Ненав'язлива текстура: може здатися занадто "простим", якщо ви хочете виразний малюнок дерева;
- Схильність до подряпин, особливо при глянцевому покритті.
Щоб зберегти природний вигляд клена, який з часом може жовтіти, слід використовувати шпаклівку, що захищає від сонячного світла.
Кленові шафи / Фото Country Kitchens
Дуб – виразний малюнок деревини додає характеру кухні
Дуб – це класика: довговічний, доступний і з виразним візерунком. Білий дуб має світліший, сучасніший вигляд, тоді як червоний – тепліший.
Дуб – чудовий універсальний варіант, бо його легко тонувати під потрібний відтінок. До того ж, він доступніший за клен чи вишню та має високу зносостійкість.
Мінуси:
- Складний малюнок може не підійти для мінімалістичного дизайну;
- Складніше фарбується – краще залишити натуральним або тонувати.
Вибираючи дуб, слід уникати фарбування кухні у холодний зелений, оскільки це підкреслює жовто-оранжеві тони дуба. Краще підійдуть бежевий, сірий, білий або приглушений синій.
Дубові шафи / Фото NuoviArmadi / Etsy
Розпиляний під прямим кутом білий дуб – елегантний, преміальний вигляд
Цей тип дуба має вертикальну текстуру завдяки спеціальній техніці розпилу. Це візуально витягує простір вверх і створює вишуканий вигляд.
- Дорогий через складний процес обробки;
- Текстура може бути занадто складною та насиченою для мінімалістичного інтер'єру.
Поєднувати краще з чорними або сріблястими ручками та білими/бежевими стільницями, або з легким мармуровим малюнком.
Шафи з білого дуба / Фото The RTA Store
Вишня – з роками набуває ще більше шарму
Вишня – тепле дерево, яке темніє з часом, набуваючи характеру. Її легко доглядати та оновлювати: подряпини можна замаскувати восковими олівцями.
Проте:
- Неоднорідний колір, може здаватися "плямистим".
- Менш стійка до подряпин, ніж дуб чи клен.
- Дорога.
Поєднується з білими стільницями та сталевою технікою. Але варто уникати занадто теплих або насичених кольорів на стінах.
Шафи з вишні / Фото AVA Cabinetry
Горіх – елегантний варіант для сучасного простору
Горіх має насичений темний відтінок і щільну текстуру, добре переносить вологу. Але:
- Дорогий та м'який, тому схильний до подряпин.
- У маленьких кухнях може "забрати на себе" всю увагу.
Краще поєднувати з білими або бежевими стільницями, нікелевою фурнітурою або м'якими металевими відтінками.
Шафи з горіха / Фото The RTA Store
Гікорі – дуже міцний із виразним природним малюнком
Ідеально підходить для сільських або фермерських стилів. Надзвичайно тверде дерево, майже не буває вм'ятин, вологостійке.
Мінуси:
Візерунок може мати надто складний вигляд, який може візуально перевантажувати простір;
Через твердість складно обробляється (особливо, якщо робите шафи самі).
Добре поєднуються з однотонними стільницями, щоб не перевантажувати інтер'єр.
Шафи з гікорі / Фото Country Kitchens
Вільха – бюджетний і гнучкий варіант
М'яке дерево, з ним легко працювати. Вільха – ідеальна для рустикальних або вінтажних інтер'єрів, особливо зі світлою морилкою.
Водночас:
Може легко дряпатися;
Має багато сучків, які видно під фарбою;
Не підходить для однотонного фарбування;
Добре поєднується з мильним каменем та чорними матовими ручками.
Шафи з вільхи / Скриншот з відео
Береза – гарний бюджетний аналог клена
Має рівномірну текстуру, підходить для фарбування й світлих морилок. Але темні морилки можуть мати плямистий вигляд, тому потрібна ретельна підготовка поверхні. Береза має меншу твердість, ніж клен. Однак вона є гарним вибором для тих, хто шукає баланс ціни та стилю.