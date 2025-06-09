5 помилок, які роблять кухонний острів дешевим на вигляд

Кухонний острівець є справді важливим елементом дизайну. Він служить центром для приготування їжі та спілкування, але якщо його оформлення чи декор не відповідає загальному стилю, це може зіпсувати весь вигляд кухні.

Від планування та розміру до стилю і декору – є п'ять факторів, які можуть псувати вигляд вашого кухонного острівця, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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5 речей, які здешевлюють кухонний острів

Занадто багато безладу

Уникайте безладу на кухонному острові / Фото Brian Wetzel

Надмірний безлад завжди здешевлює інтер'єр, і кухонні острівці – не виняток. Використовуйте простір під стільницею для зберігання посуду та інструментів.

Оформлюйте острівець зі смаком. Скромна ваза зі свіжими квітами завжди матиме гарний вигляд, як і художньо складені кулінарні книги чи стильна посудина для великих кухонних приладів.

Застаріла або зношена стільниця

Стільниця може робити кухонний острівець дешевим / Фото Future

Матеріал стільниці має відповідати способу, яким ви користуєтесь кухнею. Мармур – класика, але він потребує догляду та поступово змінюється з часом. Якщо вам потрібне щось практичніше, оберіть, наприклад, порцелянові поверхні – вони витривалі та легкі в догляді. Також можна покращити вигляд стільниці декоративною фаскою – вона пом'якшує кути і запобігає сколам.

Дешеві барні стільці

Барні стільці гармонійно контрастують із синіми шафами та білим острівцем, додаючи тепла та затишку / Фото Future

Може здаватися, що барні стільці – лише функціональний елемент, але вони мають великий вплив на загальний вигляд. Якщо вони поганої якості або не поєднуються зі стилем острівця – це одразу здешевлює інтер'єр.

Занадто великий острівець

Завеликий кухонний острів зіпсує загальний вигляд простору / Фото deVOL Kitchens

Часто те, що робить кухонний острівець дешевим – це його розмір. Занадто великий острівець псує пропорції всього простору, а також ускладнює пересування.

Дизайнери радять обирати менший острівець або півострів, якщо простір обмежений. Головне – баланс між формою, розміром і функціональністю.

Занадто багато контрастних матеріалів

Гармонія – запорука ідеального вигляду острова / Фото Paul Craig Photography

Острівець із надто великою кількістю різних матеріалів – чужорідний на вигляд, порушує цілісність дизайну і робить простір менш вишуканим.

Секрет – у цілісності. Якщо ви вибрали сміливий камінь для стільниці – оберіть інші кольори відповідно до нього. Не більше трьох кольорів у всій схемі – як, наприклад, білий, темно-синій і сапфіровий відтінок у наведеному прикладі.