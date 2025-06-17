Як бюджетно оновити кухонний острів в орендованій квартирі

Одним із недоліків оренди житла є обмежені можливості для його персоналізації за допомогою якісних дизайнерських рішень. Особливо це відчутно на кухні – орендарям часто доводиться миритися з базовим оздобленням кухонного острова з дешевих матеріалів.

Втім, є рішення, яке не зашкодить ні бюджету, ні умовам оренди. Йдеться про облицювання основи кухонного острова декоративними панелями з МДФ, які кріпляться за допомогою клейких стрічок, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як використовувати панелі МДФ для оновлення кухонного острова

Перш ніж розпочати, виміряйте кухонний острів, щоб визначити потрібну кількість панелей. За потреби розпиляйте їх до потрібного розміру за допомогою настільної або циркулярної пили. Для підрізки верхніх і бокових планок використовуйте ручну пилу зі стуслом.

Далі пофарбуйте панелі й планки – тут ви можете проявити фантазію й підібрати кольори на власний смак. Потім приклейте панелі та планки до основи острова за допомогою монтажних стрічок.

Якщо на острові вже є декоративні елементи, які заважають наклеїти панелі, цей етап доведеться адаптувати. Наприклад, можна спочатку прикріпити менші панелі або іншу підкладку, щоб основні панелі щільно прилягали до смужок.

Після встановлення нових "стін" кухонного острова залишиться тільки доглядати за ними. Щоб зберегти охайний вигляд, регулярно протирайте панелі м'якою тканиною від пилу. Для глибшого очищення — спочатку витріть пил, а потім протріть вологою ганчіркою з м'яким милом.

Як повторити проєкт: дивіться відео

Зверніть увагу! Перед початком важливо врахувати, з якого матеріалу виготовлено кухонний острів. Монтажні стрічки добре тримаються на гладкій пофарбованій або лакованій деревині. Якщо ж поверхня острова – цегляна або з грубої деревини, цей лайфхак може не спрацювати. Те саме стосується островів із надто рельєфним дизайном, де немає рівної площини для наклеювання.