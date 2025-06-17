Впрочем, есть решение, которое не повредит ни бюджету, ни условиям аренды. Речь идет об облицовке основы кухонного острова декоративными панелями из МДФ, которые крепятся с помощью клейких лент, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как использовать панели МДФ для обновления кухонного острова

Прежде чем начать, измерьте кухонный остров, чтобы определить нужное количество панелей. При необходимости распиливайте их до нужного размера с помощью настольной или циркулярной пилы. Для подрезки верхних и боковых планок используйте ручную пилу со стуслом.

Далее покрасьте панели и планки – здесь вы можете проявить фантазию и подобрать цвета на свой вкус. Затем приклейте панели и планки к основанию острова с помощью монтажных лент.

Если на острове уже есть декоративные элементы, которые мешают наклеить панели, этот этап придется адаптировать. Например, можно сначала прикрепить меньшие панели или другую подложку, чтобы основные панели плотно прилегали к полоскам.

После установки новых "стен" кухонного острова останется только ухаживать за ними. Чтобы сохранить опрятный вид, регулярно протирайте панели мягкой тканью от пыли. Для более глубокой очистки - сначала вытрите пыль, а затем протрите влажной тряпкой с мягким мылом.

Как повторить проект: смотрите видео

Обратите внимание! Перед началом важно учесть, из какого материала изготовлен кухонный остров. Монтажные ленты хорошо держатся на гладкой окрашенной или лакированной древесине. Если же поверхность острова – кирпичная или из грубой древесины, этот лайфхак может не сработать. То же касается островов со слишком рельефным дизайном, где нет ровной плоскости для наклеивания.