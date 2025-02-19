Вже не бабусин диван, а модний вінтаж: квіткова оббивка неочікувано повертається

Упродовж останніх років в дизайні інтер'єру існував негласний консенсус – меблі повинні бути однотонні. Бажано – нейтральних кольорів або насичених темних. Однак з популярністю еклектики у тренди інтер'єру повертається квіткова оббивка для меблів.

Квіткова оббивка багато у кого асоціюється з бабусиним стилем. Мовляв, це старомодно і не стильно. Однак у 2025 році цей принт стане найбільшим вінтажним трендом. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Яку квіткову оббивку обрати, аби точно бути в тренді

У 2025 році квіткові принти дещо переосмислили та осучаснили. Наприклад, дизайнери радять обирати графічні образи та робити їх центральними в інтер'єрі. Бажано, щоб фон принту був нейтрального кольору, а вже самі квіти можуть бути барвистими.

Квіти можуть бути різного кольору – яскраві неонові, глибокі й похмурі або навіть чорно-білі.



Диван з квітковою оббивкою / Фото Pinterest

Квітковий принт чудово поєднується з геометричним принтом. Дизайнери радять додавати деталі у смужку або горошок, щоб доповнити квіткову оббивку.

Такий традиційний візерунок додасть простору домашнього та затишного відчуття, а також грайливої атмосфери. Не бійтеся експериментувати з принтами й додавати більш барв своїй оселі. У час популярності еклектики таке рішення вважається дуже стильним.