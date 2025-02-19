Цветочная обивка у многих ассоциируется с бабушкиным стилем. Мол, это старомодно и не стильно. Однако в 2025 году этот принт станет самым большим винтажным трендом. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Better Homes & Gardens.

К теме Какой цвет дивана выбрать для маленькой гостиной, чтобы не испортить интерьер

Какую цветочную обивку выбрать, чтобы точно быть в тренде

В 2025 году цветочные принты несколько переосмыслили и осовременили. Например, дизайнеры советуют выбирать графические образы и делать их центральными в интерьере. Желательно, чтобы фон принта был нейтрального цвета, а уже сами цветы могут быть красочными.

Цветы могут быть разного цвета – яркие неоновые, глубокие и мрачные или даже черно-белые.



Диван с цветочной обивкой / Фото Pinterest

Цветочный принт прекрасно сочетается с геометрическим принтом. Дизайнеры советуют добавлять детали в полоску или горошек, чтобы дополнить цветочную обивку.

Такой традиционный узор придаст пространству домашнего и уютного ощущения, а также игривой атмосферы. Не бойтесь экспериментировать с принтами и добавлять больше красок своему дому. Во время популярности эклектики такое решение считается очень стильным.