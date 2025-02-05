Дизайнери назвали колір, який неочікувано став трендовим в інтер'єрі спальні

Лавандові спальні неочікувано стали сучасним трендом у дизайні інтер'єру. Цей витончений та свіжий відтінок вважається вдалою основою для естетичної кімнати.

Лавандовий колір чудово підійде для будь-якої кімнати, однак саме для спальні стане просто ідеальною базою. Дизайнери поділилися ідеями, як створити інтер'єр спальні у лавандовому кольорі. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

Читайте також Стиль та вишуканість в одному флаконі: трендові кольори диванів у 2025 році

Ідеї лавандової спальні

Теплі лавандові стіни матимуть багатий вигляд на контрасті з чистою стелею. У спальні, що на фото нижче, було мало природного світла. Саме тому дизайнерка оформила її у світлих та життєрадісних тонах. Лавандові стіни вона доповнила жовтим килимом та гірчичними тумбами. Такий інтер'єр миттю створює позитивний настрій і сприяє розслабленню після важкого робочого дня.



Дизайн інтер'єру спальні, у якій мало природного світла / Фото Anson Smart

Якщо фарбування стін для вас – надто кардинальне рішення, то лавандовий колір можна додати в інтер'єр завдяки творам мистецтва. Лавандова картина здатна доповнити спальню і надати їй унікальності.



Лавандові акценти в інтер'єрі / Фото Євгена Шевченка

Потрібно оновити меблі на кухні чи придбати нову шафу? VIYAR пропонує понад 40 000 товарів, що поєднують стиль, функціональність та високу якість. Тут кожен зможе знайти потрібне під будь-який інтерʼєр та бюджет, адже VIYAR – це швидко та зручно!

Лавандовий також можна поєднати з холодним синім або темно-сірим.

Ця спальня була призначена для чоловіка та дружини. Дружина любить фіолетовий, а чоловік – синій, тому ми об'єднали два кольори. Ми завжди хочемо, щоб наші проєкти відображали бажання наших клієнтів,

– сказав дизайнер інтер'єру Алекс Папахрістідіс.



Сміливий інтер'єр лавандової спальні / Фото Alex Papachristidis Interiors

Лавандовий чудово підійде для дитячої спальні. Замість рожевого, блакитного або жовтого – дизайнери радять поекспериментувати з цим заспокійливим відтінком.



Дитяча кімната у лавандовому кольорі / Фото Jordan Photography

У інтер'єрі, що на фото нижче, дизайнери використали світлий і темний відтінки лавандового кольору, щоб створити ефектний контраст. Таке дизайнерське рішення візуально додало спальні глибини та більшого розміру.



Різні відтінки лавандового кольору в інтер'єрі / Фото Бенджаміна Мура

Цікаво Поради для тих, кого бісить прибирання: як облаштувати інтер'єр кухні

Лавандова постільна білизна стане чудовим рішенням і збагатить інтер'єр кімнати. Узагалі лавандовий вважається одним з найкращих кольорів для простирадла, оскільки сприяє міцному та спокійному сну. Крім того, він додає простору затишку, ніжності та витонченості.



Трендова постільна білизна / Фото Майкла Партеніо

Лавандова спальня – це позачасове та елегантне рішення. Цей відтінок можна поєднати з будь-яким іншим кольором, оскільки він діє як нейтральний. Крім того, він матиме чудовий вигляд у будь-якому стилі інтер'єру.