Ніколи не відмовляйтеся від узголів'я для ліжка: дизайнери пояснили, чому

Дизайнери помітили певну тенденцію і в соцмережах, і в багатьох брендів меблів – більше низьких ліжок і менше узголів'їв у дизайні спальні. Оскільки мінімалістичні стилі, такі як Japandi, продовжують з'являтися в сучасних інтер'єрах, дизайнери подумки готуються до того, що люди взагалі захочуть відмовитися від узголів'я для ліжка.

Є щонайменше 3 причини, чому професіонали з дизайну радять не викидати ідею ліжок з узголів'ям. Про це пише 24 Канал з посиланням на House Beautiful.

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Переваги ліжок з узголів'ям

Це робить простір комфортнішим

Звісно, естетика – це перше, що спадає на думку, коли бачиш ліжко з узголів'ям. Проте не варто забувати про функцію, яку вони виконують.

Дизайнер з Лос-Анджелеса Вікторія Холлі каже, що дуже важливо створити відстань між собою та стіною, щоб не вдаритися об неї головою. Узголів'я забезпечує підтримку спини та запобігає падінню подушок чи інших предметів між ліжком і стіною.

Коли справа доходить до зручності вашого узголів'я, матеріал також має важливе значення. Дизайнери Дженніфер Джонс, Елізабет Беннетт і Барретт Освальд віддають перевагу оббивці.

Це дуже зручно, особливо коли ви лежите в ліжку й читаєте або відповідаєте на електронні листи до пізньої ночі, набагато зручніше спертися на щось м'яке. Джонс віддає перевагу мохеру та оксамиту або суміші вовни. Звісно, це не означає, що треба забути про дерев'яне узголів'я, але фахівець Освальд рекомендує залишити таке узголів'я для гостьової спальні, де воно вам не потрібне щодня.

Це викликає вау-фактор

Сприймайте узголів'я ліжка як естетичну можливість. Окрім кольорів підлоги та стін, каркас ліжка (включно з узголів’ям), ймовірно, впливає на сприйняття кімнати.

Якщо ваша постільна білизна є більш простою, узголів'я – це ваша можливість підкреслити колір, малюнок або силует. Однак, щоб це було ефективним, узголів'я не повинно бути дуже великим. Фахівці кажуть, що це може здійснити плавний перехід від стіни до ліжка, додавши деякої необхідної глибини.



Ліжко з узголів'ям – це спосіб додати естетики спальні / Фото Cate Black

Це закріплює кімнату

Узголів'я дає спальні опору, а без нього, за словами Беннетта, ліжко легко здасться "недоречним батутом" або платформою посередині кімнати.

Якщо це не суперсучасне, авангардне ліжко, яке "плаває" посередині кімнати, а не біля стіни, як у мансарді, це може мати сенс. Але в 99% будинків ліжко стоїть біля стіни, і вам справді потрібно це узголів’я, щоб заземлити цей простір і зробити його цілісним,

– кажуть фахівці.

Нагадаємо, що колір постільної білизни також може значно змінити зовнішній вигляд вашої спальні. Дизайнери розповіли, що є такі кольори, яких краще уникати, щоб не створити враження маленького і замкнутого простору в спальні.