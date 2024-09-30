The spruce розповіли про кілька поширених помилок у дизайні, яких професіонали закликають уникати будь-якою ціною.

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Недостатньо площі

Ваші гості однозначно захочуть мати достатньо місця, щоб викласти всі необхідні речі під час їхнього перебування.

Фахівці радять поставити в кімнаті не лише тумбочку, а й комод або туалетний столик, куди люди зможуть розмістити наприклад, косметичні засоби, скриньки з коштовностями, або інші схожі предмети.

Немає місця для багажу

Звісно, гості захочуть залишити у вас і свою сумку, або ж валізу. Дизайнери радять додати стильну полицю для багажу, який можна легко там зберігати, коли він не використовується.

Погані віконні покриття

Під час перебування у вашій оселі, гості також хотіли б добре виспатися.

"Під час проєктування кімнати для гостей легко відмовитися від обробки вікон, оскільки кімната використовується рідше, ніж основна спальня… але для втомленого від подорожі гостя немає нічого гіршого, ніж чекати гарного нічного відпочинку лише для того, щоб прокинутися під ранковим сонцем або не могти заснути через сусідній вуличний ліхтар", – каже експерт.

Дизайнер рекомендує встановити затемнені штори, щоб забезпечити якомога більше темряви в кімнаті для гостей у будь-який час доби.



Затемнені штори в кімнаті / Фото / Unsplash /Shane McKnight

Недостатньо гачків

Щоб гості могли повісити частину своїх речей, віддайте перевагу гачкам. Дизайнер пояснює, гачки корисні, оскільки гості можуть використовувати їх, щоб повісити свої вологі рушники, одяг, куртки, сумки та все інше, що вони не хочуть м'яти.

Невеликі дзеркала

Відвідування подій або заходів часто є важливою причиною, чому гості приїжджають на довший період. Тож кожен цінує наявність великого дзеркала під час підготовки до урочистостей.

Однак якщо ви не можете поставити на підлогу велике дзеркало, спробуйте повісити його над комодом або туалетним столиком, пропонує дизайнер.



Велике дзеркало / Фото Unsplash / Minh Pham

Немає зручного ліжка

Так, ваші гості живуть у вашому домі, а не в готельному номері, але вони все одно б хотіли спати на зручному ліжку. Доклавши трохи зусиль до підбору подушок і постільної білизни, які ви могли б викласти, ви однозначно зробите спальне місце комфортнішим.

Переконайтеся, що ваш матрац сам по собі сприяє спокійному нічному сну. Дуже добре, коли є хороший матрац, плюшеві подушки та м'яка постільна білизна, щоб ліжко було саме тим, що потрібно.



Зручне ліжко у спальні для гостей / Фото Unsplash / mark champs

Відсутність робочого місця

В епоху роботи в дистанційному режимі багатьом гостям доведеться витрачати кілька годин на зустрічі або надолужувати згаяне протягом дня під час подорожі. Створення робочого місця для гостей значною мірою змінить якість їх перебування у вашому домі. Ви навіть можете використовувати його самі, коли у вас немає відвідувачів. Для цього можна придбати зручний стіл, який має висувні ящики, аби можна було зберігати необхідні речі для роботи.

Перестаралися з кольором і індивідуальністю

Яскраві кольори не обов'язково саме те, що можна використати в кімнаті для гостей. Меган Пізано, засновник Megan Pisano Design, радить створити простір, який буде приємним для всіх .

"Наприклад, ви можете використати заспокійливу колірну палітру з невеликими акцентами, як-от тематичні твори мистецтва чи декоративні подушки, щоб додати яскравих елементів, не перевантажуючи простір", – каже вона. За її словами, уся справа в балансі та тому, щоб ваші гості відчували себе комфортно та радісно».

Крім того, уникайте надмірно особистого декору. Краще зберігати кімнату для гостей нейтральною та привабливою, тому вибирайте спокійні кольори.



Спокійна кольорова гама в кімнаті / Фото Unsplash /Kam Idris