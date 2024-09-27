Попри те, що вже підходить до закінчення перший місяць осені, все ж багато хто ще не до кінця перейняв "вайб" цього сезону, адже надворі була доволі літня погода. Але якщо ви готові з головою зануритися осінь, є кілька витончених способів створити затишок у вашому домі, пише The everygirl.

Дивіться також Просто і стильно: як створити вдома ідеальний куточок для читання і медитації

Принесіть в кімнату картини з пейзажами

Пейзажні картини – класика, яка містять безліч красивих відтінків, що стануть ідеальним осіннім декором для дому. Наприклад, можна знайти пару цікавих пейзажів, які можуть передати атмосферу саме цього сезону. Виберіть кілька і помістіть їх у гарні золоті рамки, які можна покласти на камінну чи книжкову полицю, або ж на тумбочку.



Картини з пейзажами будуть ідеальним доповненням осіннього декору / Фото @francois_et_moi

Замініть літні квіти

Коли погода стає прохолоднішою, подумайте про те, щоб замінити свіжі квіти гілками, сухими квітами або пампасною травою. Крім того, що ці варіанти відповідають сезону, вони ще й можуть бути досить бюджетними, оскільки їх вистачить надовго.



Осінні квіти в кімнаті / Фото @emilykennedyphoto

Витягніть пледики

Якщо ви вже давно думали про те, щоб згорнутися калачиком на дивані під пухнастим пледиком, то вважайте це своїм нагадуванням вибрати в'язаний плед, під яким вам буде комфортно та затишно протягом усього сезону. Обов'язково виберіть той, який доповнює декор вашої вітальні.



Плед є чудовою ідеєю для оформлення кімнати осінню / Фото @kellilamb_

Надайте кімнаті осінні аромати

Свічки з ароматами, які нагадують осінь, наприклад, гарбузовим чи ванільним запахом – одна з найкращих частин цього періоду, і зараз саме час ними запастися. Виберіть кілька ароматів, які принесуть вам радість протягом наступних місяців та розставте їх по всій квартирі.



Свічки в кімнаті / Фото @reserve_home

Приготуйте свічники

Свічники є ледь не обов'язковими для осіннього декору будинку. Підберіть кілька таких, які справді можна поставити в різних частинах будинку. Вони виглядатимуть чарівно як на кухонному столі, так і на журнальному столику. Щоб завершити образ, візьміть кілька конічних свічок гарного осіннього відтінку, наприклад ніжно-помаранчевого або насиченого бордового.



Свічники в дизайні / @sandramorganliving

Змініть чохли для подушок

Різноманітні чохли дозволяють легко змінювати схему декорування вітальні, коли ви захочете. На початку осені люди люблять бачити деякі нейтральні відтінки — оксамит і примхлива зелень, а ось відтінки іржі – це те, що може пасувати в другій половині сезону.



Осінні чохли для подушок / Фото @ashleyhosmer

Виберіть комфорту постільну білизну

Час прощатися з легкими простирадлами, адже офіційно заступив сезон затишної постільної білизни. Можна обрати м'яку бавовняну ковдру в осінніх відтінках.



Постільна білизна / Фото @nataliemyers