Відроджує "старомодну" колірну палітру: як Марго Роббі облаштувала розкішний офіс

Заснована Марго Роббі, Томом Акерлі, Джозі Макнамарою та Софі Керр продюсерська компанія LuckyChap може похвалитися елегантним офісним середовищем. Дивлячись на цей простір, помітно, що він сприяє створенню теплої та затишної атмосфери.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Як Марго Роббі облаштувала офіс

Корпоративне середовище створює комфортну атмосферу домашнього офісу, що характеризується різноманітними текстурами та вигнутими меблями. Хоча інтер'єри офісу виконані в еклектичному стилі, незмінним елементом є переважне використання коричневого кольору.

Цей відтінок в офісі Марго Роббі представлений у різних формах, включаючи коричневий килим у клітинку, коричневий стіл і пісочні відтінки, що вносять свій внесок у загальну естетику.

Незважаючи на іноді негативне сприйняття, коричневий колір стане провідним колірним трендом у 2025 році. За словами фахівців, колись коричневий колір вважався старомодним і застарілим, але зараз його популярність у дизайні інтер'єру зростає завдяки його універсальності.

Так, цей колір має гармонійний вигляд як у традиційних, так і в сучасних інтер'єрах, і добре поєднується з широким спектром кольорових палітр. Крім того, його асоціація з природою сприяє створенню затишної атмосфери при використанні в домашньому декорі.