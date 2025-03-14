Ефектна розкіш і практичність: новий мармур для ванної підкорює всіх дизайнерів

Мармур Rosso Levanto – це найбільш розкішний та витончений тренд 2025 року. Дизайнери інтер'єру використовують його, щоб надати ванній шикарної та похмурої атмосфери закритого клубу.

Міцний італійський мармур

Хоч багато людей надають перевагу світлій ванній кімнаті, та мармур Rosso Levanto просто змушує переходити на темну сторону. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Rosso Levanto випромінює розкіш у витончений і чарівний спосіб. Є щось майже гіпнотизуюче в його темно-бордовому відтінку, вкрапленому контрастними білими прожилками. Попри прохолодну, тверду текстуру, цей камінь здається теплим і м'яким в інтер'єрі, на відміну від інших сортів мармуру. Його можна використовувати у кухні, вітальній чи будь-якому іншому просторі, однак дизайнери найбільше люблять додавати Rosso Levanto у ванну кімнату.

Цей розкішний мармур століттями видобувають в італійській провінції Леванто. Він не лише естетичний, а й дуже міцний та довговічний, оскільки його текстура є більш щільною, ніж в інших мармурах. Rosso Levanto не втрачає свій вигляд, а тому прослужить роками.

Rosso Levanto – не фоновий гравець, він зірка інтер'єру. Є щось неймовірно шикарне в тому, як його насичені червоні тони контрастують із чіткими білими або теплими металами. Цей камінь одночасно має сучасний та історичний вигляд,

– сказав дизайнер інтер'єру Раян Сагіан.



Мармур Rosso Levanto в інтер'єрі ванної / Фото Mehmet YÜCEBAŞOĞLUİç Mimar

Як стилізувати Rosso Levanto в інтер'єрі

Rosso Levanto чудово підійде для жіночої вбиральні, адже він створює ефект скриньки з дорогим камінням. Дизайнери радять поєднувати його з бронзовою фурнітурою, яка додаватиме ще більше тепла і багатства.

Цей розкішний мармур можна поєднувати й з іншим камінням, щоб створити менш драматичний інтер'єр. Дизайнери радять придивитися до світлих варіантів – Bardiglio або Bianco Perlino. Таке поєднання буде гармонійним і створить баланс у загальному дизайні. Багатошаровість текстур забезпечить стильний і позачасовий вигляд.



Поєднання різних мармурів / Фото Крістофера Джонсона

Rosso Levanto можна поєднувати з багатьма кольорами – білим, глибоким зеленим, темно-синім, темно-коричневим, чорним, нейтральними бежевими відтінками тощо.

Якщо використовувати його з латунню чи античною бронзою, він набуває вінтажної європейської елегантності. Водночас поєднання з хромом або нікелем надає цьому каменю більш витонченого, сучасного вигляду,

– додав Сагіан.



Rosso Levanto у поєднанні з синім кольором / Фото Ніколь Францен

Дизайнери надають перевагу Rosso Levanto не лише через його ефектний вигляд, а й через міцність і здатність адаптуватися до різних колірних схем.