Подарують кухні стильний вигляд: які кольори найкраще поєднуються з мармуровою стільницею

Мармур – це елегантний вибір для кухонних стільниць, відомий своєю позачасовою привабливістю та універсальністю. Однак завжди виникають питання про те, які кольори найкраще поєднуються з стільницями.

Дизайнери розповіли про кольори, до яких вони завжди тяжіють, коли створюють кухонну схему з мармуровою стільницею. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Блакитні, білі та сірі

Класичні кольори завжди є популярним вибором для поєднання з мармуровою стільницею, особливо якщо вони мають світлішу основу.

"Мені подобається фарбувати шафи, а іноді й стіни, щоб узгодити це з мармуром на кухні", — каже дизайнер інтер’єру Бетані Адамс.

Використання білого та сірого миттєво підкреслює тони мармурової стільниці, тоді як блакитний додає тонкий контраст, який дозволяє стільницям виділятися в схемі.



Блакитні, білі та сірі відтінки будуть ідеальним варіантом для поєднання зі стільницею / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Зелень

Зелений колір, який часто вважається позачасовим відтінком і одним із найпопулярніших колірних трендів кухні останніх років, часто виглядає як природне поєднання для мармурових стільниць, особливо якщо вибраний камінь має подібні відтінки.

Якщо ви не впевнені, який колір обрати для своїх шаф, просто виділіть тон зі свого каменю.

Зелений – це досить широка колірна палітра, але для модного дизайну кухні цього року Аріанна Бароне, менеджер з маркетингу кольорів Benjamin Moore, пропонує поєднувати шавлієво-зелені відтінки з мармуровою стільницею. Завдяки теплому сірому відтінку зелень шавлії добре поєднується як з теплими, так і з прохолодними прожилками на стільниці.

Ви можете використовувати ці кольори на стінах або шафах для безперервного переливання кольорів.



Можна поєднати шавлієво-зелені відтінки з мармуровою стільницею / Фото Bethany Adams Interiors/JL Jordan Photography

Колір, який збігається з тонами вашого мармуру

Іноді найкращим підходом є – подивитися на стільниці, щоб побачити, які кольори присутні в прожилках, щоб створити більш цілісну схему кухні.

"Поєднуючи кольори з мармуровою стільницею, ми рекомендуємо вибирати відтінки, які підкреслюють прожилки поверхні. М’які бежеві, ніжно-сірі та приглушені білі створюють елегантний, стійкий вигляд, а темно-зелені, насичені темно-сині та темно-вугільні тони створюють вражаючий контраст", – кажуть фахівці.

Ці кольори можна додати за допомогою шаф, панелей або кухонних островів, забезпечуючи баланс і гармонію в просторі.