Дизайнеры рассказали о цветах, к которым они всегда тяготеют, когда создают кухонную схему с мраморной столешницей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Голубые, белые и серые

Классические цвета всегда являются популярным выбором для сочетания с мраморной столешницей, особенно если они имеют светлую основу.

"Мне нравится красить шкафы, а иногда и стены, чтобы согласовать это с мрамором на кухне", - говорит дизайнер интерьера Бетани Адамс.

Использование белого и серого мгновенно подчеркивает тона мраморной столешницы, тогда как голубой добавляет тонкий контраст, который позволяет столешницам выделяться в схеме.



Голубые, белые и серые оттенки будут идеальным вариантом для сочетания со столешницей / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Зелень

Зеленый цвет, который часто считается вневременным оттенком и одним из самых популярных цветовых трендов кухни последних лет, часто выглядит как естественное сочетание для мраморных столешниц, особенно если выбранный камень имеет подобные оттенки.

Если вы не уверены, какой цвет выбрать для своих шкафов, просто выделите тон из своего камня.

Зеленый – это достаточно широкая цветовая палитра, но для модного дизайна кухни этого года Арианна Бароне, менеджер по маркетингу цветов Benjamin Moore, предлагает сочетать шалфейно-зеленые оттенки с мраморной столешницей. Благодаря теплому серому оттенку зелень шалфея хорошо сочетается как с теплыми, так и с прохладными прожилками на столешнице.

Вы можете использовать эти цвета на стенах или шкафах для непрерывного переливания цветов.



Можно совместить шалфейно-зеленые оттенки с мраморной столешницей / Фото Bethany Adams Interiors/JL Jordan Photography

Цвет, который совпадает с тонами вашего мрамора

Иногда лучшим подходом является – посмотреть на столешницы, чтобы увидеть, какие цвета присутствуют в прожилках, чтобы создать более целостную схему кухни.

"Сочетая цвета с мраморной столешницей, мы рекомендуем выбирать оттенки, которые подчеркивают прожилки поверхности. Мягкие бежевые, нежно-серые и приглушенные белые создают элегантный, устойчивый вид, а темно-зеленые, насыщенные темно-синие и темно-угольные тона создают впечатляющий контраст", – говорят специалисты.

Эти цвета можно добавить с помощью шкафов, панелей или кухонных островов, обеспечивая баланс и гармонию в пространстве.