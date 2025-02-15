Є декілька простих ознак того, що, можливо, настав час навести порядок на своїй кухні, що виходить за рамки занадто великої кількості посуду. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Ваш ящик для сміття перетворився на декілька ящиків

Ящик для "сміття" – це окрема шухляда, у якій збираються речі, що не піддаються класифікації. Якщо ви помітили, що мотлох поширився на кілька таких ящиків, варто вжити заходів.

Хоча одна невелика шухляда для непотрібних речей є звичайним явищем, наявність кількох або навіть цілої шафи для мотлоху є чіткою ознакою того, що безлад взяв верх,

– каже Рейчел Розенталь, професійний організатор і власник Rachel and Company.

Ви не можете знайти вільного місця для приготування їжі

Якщо ви помітили, що вам потрібно розчищати місце для того, щоб просто поставити обробну дошку, це значить, що кухня захаращена і можливо, доведеться подумати, яке непотрібне спорядження забирає ваше робоче місце.

"Якщо немає вільного місця для приготування їжі, тому що дрібна побутова техніка, пошта, посуд і випадкові предмети накопичуються, це означає, що на кухні бракує функціональної системи. Це часто означає, що шафи та ящики занадто заповнені або невпорядковані, змушуючи повсякденні речі викладати на стільниці", – кажуть фахівці.



На кухні завжди повинне бути вільне місце для приготування їжі / Фото Unsplash (Rune Enstad)

Ви часто залишаєте речі "про всяк випадок"

Ви коли-небудь стикалися з ситуацією, коли ви діставали блендер, щоб приготувати страву, а через кілька днів виявляли, що він все ще стоїть на столі – просто про всяк випадок. Існує дуже крихкий баланс між зберіганням справді потрібних гаджетів і захаращенням кухонного простору.

Часті випадки, коли ви залишаєте предмети, не прибираючи їх назад, можуть свідчити про брак чітко визначених рішень для зберігання цих речей.

За дверцятами шаф коїться хаос

Якщо ви часто стикаєтеся з тим, що пластикові контейнери або посуд випадають з кухонних шафок, коли ви їх відкриваєте, це свідчить про нагальну потребу в організації. Такий безлад ускладнює процес пошуку конкретних предметів.