Чому меблі у вітальні мають дешевий вигляд: експерти назвали поширені помилки

Буває, що купили меблі хороших виробників за досить поважну ціну, розставили у вітальні, однак щось муляє око. Експерти пояснили, чому часом гарнітур має дешевий вигляд.

Крім того, фахівці розповіли, як прибрати з вітальні атмосферу дешевизни, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

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Помилка №1

Замініть стандартні меблі масового виробництва на ті, що відображають стиль вашого життя / Фото Mark Bolton

Головне призначення дому – задовольняти потреби тих, хто в ньому живе, відображаючи їх особистість через хороший дизайн, простір і функціональність. Саме тому безликі покупки роблять наші домівки застарілими та непривабливими.

Останні тренди свідчать, що все більше людей відмовляється від продуктів масового виробництва, переходячи на вінтажні, на замовлення виготовлені товари.

Помилка №2

Позбудьтеся тематичних меблів і створіть простір, який належить тільки вам / Фото Becca Interiors

Вітальня – це серце вашого дому, і вона має відображати вашу індивідуальність. Комбінуйте меблі з різних десятиліть і стилів, але знайдіть одну спільну нитку, що об'єднає все – це може бути певний тип дерева, колір, натхнений улюбленим твором мистецтва, або навіть килим. Остаточний вигляд має бути гармонійним, але не стандартизованим.

Помилка №3

Сховайте телевізор за індивідуальним вбудованим меблевим рішенням та мистецтвом / Фото Philip Durrant

Телевізійна тумба – одна з найбільших помилок, які часто можна помітити у вітальнях. Телевізор є незмінною частиною багатьох домівок, але його чорний блискучий екран зазвичай вважається відразливим дизайнерським елементом. Тому експерти радять розміщувати його у спеціально розробленій шафі або сховати за мистецтвом.

Помилка №4

Замість яскравих кольорів оберіть безпрограшну палітру спокійної розкоші / Фото Whittney Parkinson Design

Більшість з найкращих дизайнерів світу стверджують, що не варто оформляти весь будинок в одному кольорі, бо він може мати занадто одноманітний вигляд. Це не означає, що ви не можете використовувати одну кольорову палітру для всього дому. Наприклад, якщо вам подобається оформляти інтер'єр нейтральними кольорами, використовуйте різні відтінки цієї палітри для меблів, щоб створити гармонію в кожній кімнаті.

Колір меблів так само важливий, як і колір стін. Оформлення вітальні в бежевих, сірих, пісочних відтінках та теплих зелених кольорах, натхнених природою, додасть інтер'єрам м’який і заспокійливий відтінок, який можна доповнювати текстурами та відтінками, що змінюються разом з сезонами.

Помилка №5

Не перевантажуйте маленькі кімнати – декоруйте їх за допомогою "правила трійки" / Фото Milo Brown

Поширеним є уявлення, що чим менша кімната, тим меншими мають бути меблі та оздоблення – насправді це не так. При роботі з обмеженим простором дизайнери рекомендують ретельно підібрану колекцію необхідних елементів:

розстелити великий килим, що стане основою для інтер'єру;

потім вибирати кольори з цього килима, додаючи їх по всій кімнаті;

Центральний стіл може стати фокусною точкою в маленькій кімнаті, найкраще його обрамляти кріслами, спрямованими всередину. Це допомагає створити глибину та об'єм.

Також дуже важливо не обирати занадто маленькі меблі. Переконайтеся, що ваш стіл і стільці достатньо великі, щоб не виглядати "куцими", але не занадто великими, щоб не забирати занадто багато простору і не ускладнювати рух по кімнаті.

Помилка №6

Інвестуйте в індивідуальне зберігання / Фото Sims Hilditch

Пошук ідеальних меблів для вітальні часто залежить від масштабу та правильного розташування речей у потрібних місцях. Якщо вам потрібно максимально ефективно використовувати простір, варто купити меблі на замовлення або витратити додатковий час на пошук антикваріату з правильними пропорціями.

Вбудовані меблі дають людям саме те, що їм потрібно. Вони особливо добре працюють у квадратних або довгих вітальнях, а також у незручних просторах.