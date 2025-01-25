7 днів на прибирання: чи працює цей метод для наведення ладу в домі

Мало хто любить прибирати вдома, адже це доволі виснажливо. Саме тому професійні організатори вигадують різні методи, як полегшити цей процес. Один з таких методів – семиденне завдання.

Як можна було здогадатися з назви, семиденне завдання полягає у тому, щоб прибирати дім упродовж 7 днів. Насправді це не так страшно, як звучить, адже такий метод має певні переваги. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Семиденне прибирання

Отож, перевагою семиденного завдання з прибирання є те, що у вас є конкретний виділений час для виконання завдання. Безлад потрібно прибирати щодня, але до цього можна підійти будь-яким способом. Наприклад, можна виділяти пів години на день, прибирати кімнату за кімнатою або ходити щодня по дому з ящиком і прибирати безлад на ходу.

Завдання зосереджується на часі, а не на речах, бо іноді ми не знаємо, з чого розпочати прибирання. Можна почати з будь-якої кімнати та встановити кількість часу для кожного дня,

– сказав професійний організатор простору Бен Сорефф.

Сорефф зізнався, що під час такого методу прибирання він не відчував тиску щодо виконання завдання. Йому сподобалася, що усе можна робити спокійно і самостійно визначати, за що братися сьогодні.

У перший день він обійшов дім з ящиком і поскладав у нього всі речі, які були не на своєму місці. Організатор настільки захопився розчищанням усіх поверхонь, що витратив на прибирання більше часу, аніж планував. Та при цьому він почувався піднесеним, а не втомленим.



Дизайн інтер'єру вітальні / Фото Ленс Гербер

Далі усі інші дні також можна інтуїтивно обирати кімнату для прибирання. Наприклад, помити вікна, прибрати у ванній чи помити підлогу у вітальні. Головне обирати саме те, чого найбільше хочеться.

В останній день варто підбити підсумки семиденного прибирання і зрозуміти, чи вдалося довести дім до ладу. Сорефф залишився задоволеним цим методом, а тому радить його іншим.