Є п'ять країн, які здатні найкраще призвичаїться до квартири із низьким рівнем вологості, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Які кімнатні рослини обрати для дому

Хоча потос родом з тропічних і субтропічних регіонів Азії і віддає перевагу вологості на рівні 40-60%, він досить витривалий і може переносити нижчі рівні вологості. Звичайно, тип потоса також має значення: Marble Queen Pothos та Pothos N'Joy – одні з найбільш стійких.

Оберіть для вирощування вдома потос / Фото Pexels

Порада: Вирощуйте потос при середніх кімнатних температурах і обов'язково давайте ґрунту помірно висохнути перед поливом.

Китайські агапантуси, або аглаонеми, не лише є рослинами, що потребують мінімального догляду та добре ростуть при низькому освітленні, але також можуть добре розвиватися в умовах низької вологості.

Різновиди китайських агапантусів полюбляють за кольорове листя / Фото Pexels

Порада: Щоб рослина зберігала своє яскраве листя, вирощуйте її при середньому освітленні. Уникайте занадто яскравого світла, яке може спричинити опіки листя. Однак стежте за тим, щоб рівень вологості не знижувався занадто сильно, оскільки це може призвести до того, що ваш китайський агапантус пожовтіє або матиме обвислі листя.

Поширеним є міф, що сукуленти люблять вологу. Насправді, це не так. Вони природно ростуть у пустельних умовах з сухим повітрям. Занадто велика вологість може викликати пожовтіння сукулентів і зробити їх м'якими – це результат неправильного поливу.

Сукуленти – найкращий вибір для дому / Фото Pexels

Порада: Важливо не давати не переборщити із поливом сукулентів. Це швидко призведе до гниття коренів рослини. Якщо сумніваєтеся, чи варто поливати, почекайте ще два – три дні.

Заміокулькас – це насправді різновид сукулентів, що ростуть природно в сухих степах і лісах Східної Африки.

Заміулькас чудово почувається в умовах низьких освітлення і вологості / Фото Pexels

Порада: При догляді за заміокулькасами важливо правильно організувати полив, оскільки це зазвичай є причиною проблем для власників кімнатних рослин. Так само, як у їхньому сухому рідному середовищі, заміокулькаси також потребують вирощування в сухому ґрунті. Поливайте їх, коли верхній шар ґрунту у глибину 5 сантимерів висохне.

Якщо ви шукаєте кімнатне дерево для приміщення з низьким рівнем вологості, то бокарнея відігнута – найкращий вибір.

Бокарнея або пальма "Поні" – ідеальний варіант для сухого приміщення / Фото Pexels

Її пишний фонтан із листя не вимагає високої вологості для збереження свого вигляду. Насправді ці рослини потребують лише близько 50% вологості, і можуть адаптуватися навіть до 30%.

Це пояснюється їхнім рідним напівпустельним середовищем на південному сході Мексики, Белізу та Гватемали. Так само, як і пустельні сукуленти, занадто велика вологість може зашкодити здоров'ю та зовнішньому вигляду бокарнеї.

Порада: Не забувайте надавати пальмі достатньо яскравого світла. Недостатнє освітлення може призвести до обвислих листків і навіть уповільнення росту.