Есть пять стран, которые способны лучше всего приспособится к квартире с низким уровнем влажности, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Какие комнатные растения выбрать для дома

Хотя потос родом из тропических и субтропических регионов Азии и предпочитает влажность на уровне 40-60%, он достаточно вынослив и может переносить более низкие уровни влажности. Конечно, тип потоса также имеет значение: Marble Queen Pothos и Pothos N'Joy – одни из самых устойчивых.

Выберите для выращивания дома потос / Фото Pexels

Совет: Выращивайте потос при средних комнатных температурах и обязательно давайте почве умеренно высохнуть перед поливом.

Китайские агапантусы, или аглаонемы, не только являются растениями, требующих минимального ухода и хорошо растут при низком освещении, но также могут хорошо развиваться в условиях низкой влажности.

Разновидности китайских агапантусов любят за цветные листья / Фото Pexels

Совет: Чтобы растение сохраняло свои яркие листья, выращивайте его при среднем освещении. Избегайте слишком яркого света, который может вызвать ожоги листьев. Однако следите за тем, чтобы уровень влажности не снижался слишком сильно, поскольку это может привести к тому, что ваш китайский агапантус пожелтеет или будет иметь обвисшие листья.

Распространенным является миф, что суккуленты любят влагу. На самом деле, это не так. Они естественно растут в пустынных условиях с сухим воздухом. Слишком большая влажность может вызвать пожелтение суккулентов и сделать их мягкими – это результат неправильного полива.

Суккуленты – лучший выбор для дома / Фото Pexels

Совет: Важно не давать не переборщить с поливом суккулентов. Это быстро приведет к гниению корней растения. Если сомневаетесь, стоит ли поливать, подождите еще два – три дня.

Замиокулькас – это на самом деле разновидность суккулентов, растущих естественно в сухих степях и лесах Восточной Африки.

Замиулькас прекрасно чувствует себя в условиях низких освещения и влажности / Фото Pexels

Совет: При уходе за замиокулькасами важно правильно организовать полив, поскольку это обычно является причиной проблем для владельцев комнатных растений. Так же, как в их сухой родной среде, замиокулькасы также нуждаются в выращивании в сухой почве. Поливайте их, когда верхний слой почвы в глубину 5 сантиметров высохнет.

Если вы ищете комнатное дерево для помещения с низким уровнем влажности, то бокарнея отогнутая – лучший выбор.

Бокарнея или пальма "Пони" – идеальный вариант для сухого помещения / Фото Pexels

Ее пышный фонтан из листьев не требует высокой влажности для сохранения своего вида. На самом деле эти растения требуют лишь около 50% влажности, и могут адаптироваться даже до 30%.

Это объясняется их родной полупустынной средой на юго-востоке Мексики, Белиза и Гватемалы. Так же, как и пустынные суккуленты, слишком большая влажность может навредить здоровью и внешнему виду бокарнеи.

Совет: Не забывайте предоставлять пальме достаточно яркого света. Недостаточное освещение может привести к обвисшим листьям и даже замедлению роста.