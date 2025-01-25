Как можно было догадаться из названия, семидневное задание заключается в том, чтобы убирать дом в течение 7 дней. На самом деле это не так страшно, как звучит, ведь такой метод имеет определенные преимущества. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Семидневная уборка

Итак, преимуществом семидневного задания по уборке является то, что у вас есть конкретное выделенное время для выполнения задачи. Беспорядок нужно убирать ежедневно, но к этому можно подойти любым способом. Например, можно выделять пол часа в день, убирать комнату за комнатой или ходить каждый день по дому с ящиком и убирать беспорядок на ходу.

Задача сосредотачивается на времени, а не на вещах, потому что иногда мы не знаем, с чего начать уборку. Можно начать с любой комнаты и установить количество времени для каждого дня,

– сказал профессиональный организатор пространства Бен Сорефф.

Сорефф признался, что во время такого метода уборки он не чувствовал давления по выполнению задачи. Ему понравилась, что все можно делать спокойно и самостоятельно определять, за что браться сегодня.

В первый день он обошел дом с ящиком и сложил в него все вещи, которые были не на своем месте. Организатор настолько увлекся расчисткой всех поверхностей, что потратил на уборку больше времени, чем планировал. И при этом он чувствовал себя приподнятым, а не уставшим.



Дизайн интерьера гостиной / Фото Лэнс Гербер

Далее все остальные дни можно интуитивно выбирать комнату для уборки. Например, помыть окна, убрать в ванной или помыть пол в гостиной. Главное выбирать именно то, чего больше всего хочется.

В последний день стоит подвести итоги семидневной уборки и понять, удалось ли довести дом до порядка. Сорефф остался доволен этим методом, а потому советует его другим.