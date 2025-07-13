Важко відвести погляд: кухня знаменитого Меттью Макконагі заворожує стилем і вишуканістю
- Для багатьох чорні кухонні шафи – це занадто сміливо.
- Проте вишуканий і водночас ефектний простір Меттью Макконагі здатний повністю змінити думку.
Багато хто вважає, що чорні шафи можуть бути занадто сміливими для кухонного простору. Однак вишуканий і вражаючий дизайн кухні Меттью Макконагі фактично кидає виклик цій думці.
Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.
Дивіться також Додала цікавий акцент і створила розкішний простір: який має вигляд вітальня Кріс Дженнер
Який вигляд має кухня Меттью Макконагі?
У своєму будинку в Техасі Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес створили вражаючу кухню в чорних тонах, яка вражає з першого погляду.
Ключ до цього вишуканого дизайну – використання глянцевого покриття, яке випромінює елегантність і привабливість, водночас ефективно відбиваючи світло.
Елегантні та вишукані чорні кухонні шафи допомагають кухні відчувати себе позачасовою та розкішною. Чорні шафи, які особливо добре поєднуються з сучасними та індустріальними стилями, додають кухні глибини та драматичності,
– кажуть фахівці.
Перехід на темні кухонні шафи – це ефективний спосіб модернізувати кухню, підвищити її естетичну привабливість і створити більш вишукану та затишну атмосферу.