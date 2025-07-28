Забудьте про мармур: плитки з неочікуваного каменю стали новим розкішним трендом в інтер'єрах
- Онікс стає популярним у дизайні інтер'єрів завдяки унікальному вигляду.
- Плитки з ефектом оніксу виготовляються з порцеляни, що дозволяє створити міцний, легкий у догляді матеріал, який підходить для різних приміщень і стилів інтер'єру.
Коли йдеться про використання каменю в інтер'єрі, всі одразу згадують класичні варіанти – мармур, кварц і граніт. Але є один камінь, який часто залишають поза увагою.
Це онікс. Рідкісний коштовний камінь із виразним виглядом, м'якими прожилками та заземлювальними властивостями, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.
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Як використовувати оніксову плитку?
Онікс – дорогий. Тому, щоб насолодитися ефектом оніксу, не витрачаючи багато коштів, можна використовувати використання плитки з імітацією оніксу в інтер'єрі.
Оніксові плитки – чудовий спосіб додати простору індивідуальності, фактури й кольору. І так само, як мармур чи граніт, оніксові плитки допомагають створити вишуканий вигляд, який доступніший за натуральний камінь.
Цей матеріал стрімко набуває популярності як у дизайні кухонь, так і ванних кімнат.
Завдяки плавним візерункам та пастельним відтінкам, така плитка додає інтер'єру відчуття тиші й гармонії / Фото Tile of Spain UK
Переваги оніксової плитки:
- її зазвичай виготовляють із порцеляни з тонким візерунком прожилок, що майстерно імітує вигляд натурального каменю;
- на відміну від природного оніксу, який є більш делікатним, порцелянова плитка дозволяє досягти того ж ефектного вигляду у ванних кімнатах, кухнях чи навіть у коридорах, при цьому вона міцна і легка у догляді;
- онікс відомий своєю здатністю створювати заспокійливу атмосферу. У фен-шуй його вважають каменем захисту й сили, що допомагає врівноважити енергії й сприяє стабільності.
Плитку зазвичай асоціюють із кухнями та ванними, але оніксові плитки настільки універсальні, що підійдуть практично в будь-яке приміщення – усе залежить від атмосфери, яку ви хочете створити.
Оніксові плитки на вигляд дорожчі за традиційні матеріали / Фото Ca' Pietra
- Плитка з ефектом оніксу доступна в широкій палітрі кольорів, розмірів і візерунків, тож легко адаптується до різних стилів інтер'єру.
- Приглушені відтінки синього та зеленого підкреслюють заспокійливу природу каменю, а завдяки теплому освітленню онікс починає світитися зсередини.
- Не бійтеся використовувати великі плитки. Чим більша плитка, тим менше швів – це створює цілісність і додає дорогого вигляду. До того ж, великий формат краще підкреслює унікальні прожилки, що так цінуються в оніксі.
- Онікс має стати головним акцентом у кімнаті. Його природна прозорість і виразні візерунки чудово підходять для акцентних стін.
- Щоб зберегти баланс і елегантність, поєднуйте онікс із простими, нейтральними тонами – матовим чорним, м'яким сірим чи благородним золотом.