Це онікс. Рідкісний коштовний камінь із виразним виглядом, м'якими прожилками та заземлювальними властивостями, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як використовувати оніксову плитку?

Онікс – дорогий. Тому, щоб насолодитися ефектом оніксу, не витрачаючи багато коштів, можна використовувати використання плитки з імітацією оніксу в інтер'єрі.

Оніксові плитки – чудовий спосіб додати простору індивідуальності, фактури й кольору. І так само, як мармур чи граніт, оніксові плитки допомагають створити вишуканий вигляд, який доступніший за натуральний камінь.

Цей матеріал стрімко набуває популярності як у дизайні кухонь, так і ванних кімнат.

Завдяки плавним візерункам та пастельним відтінкам, така плитка додає інтер'єру відчуття тиші й гармонії / Фото Tile of Spain UK

Переваги оніксової плитки:

її зазвичай виготовляють із порцеляни з тонким візерунком прожилок, що майстерно імітує вигляд натурального каменю;

на відміну від природного оніксу, який є більш делікатним, порцелянова плитка дозволяє досягти того ж ефектного вигляду у ванних кімнатах, кухнях чи навіть у коридорах, при цьому вона міцна і легка у догляді;

онікс відомий своєю здатністю створювати заспокійливу атмосферу. У фен-шуй його вважають каменем захисту й сили, що допомагає врівноважити енергії й сприяє стабільності.

Плитку зазвичай асоціюють із кухнями та ванними, але оніксові плитки настільки універсальні, що підійдуть практично в будь-яке приміщення – усе залежить від атмосфери, яку ви хочете створити.

Оніксові плитки на вигляд дорожчі за традиційні матеріали / Фото Ca' Pietra