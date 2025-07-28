Это оникс. Редкий драгоценный камень с выразительным видом, мягкими прожилками и заземляющими свойствами, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Ideal Home.

Смотрите также Ванная комната Эммы Антонюк – это высокие потолки и оригинальная картина: фото интерьера

Как использовать ониксовую плитку?

Оникс – дорогой. Поэтому, чтобы насладиться эффектом оникса, не тратя много средств, можно использовать использование плитки с имитацией оникса в интерьере.

Ониксовые плитки – отличный способ добавить пространству индивидуальности, фактуры и цвета. И так же, как мрамор или гранит, ониксовые плитки помогают создать изысканный вид, который доступнее натурального камня.

Этот материал стремительно приобретает популярность как в дизайне кухонь, так и ванных комнат.

Благодаря плавным узорам и пастельным оттенкам, такая плитка придает интерьеру ощущение тишины и гармонии / Фото Tile of Spain UK

Преимущества ониксовой плитки:

ее обычно изготавливают из фарфора с тонким узором прожилок, что искусно имитирует вид натурального камня;

в отличие от природного оникса, который является более деликатным, фарфоровая плитка позволяет достичь того же эффектного вида в ванных комнатах, кухнях или даже в коридорах, при этом она прочная и легкая в уходе;

оникс известен своей способностью создавать успокаивающую атмосферу. В фэн-шуй его считают камнем защиты и силы, что помогает уравновесить энергии и способствует стабильности.

Плитку обычно ассоциируют с кухнями и ванными, но ониксовые плитки настолько универсальны, что подойдут практически в любое помещение – все зависит от атмосферы, которую вы хотите создать.

Ониксовые плитки на вид дороже традиционных материалов / Фото Ca' Pietra