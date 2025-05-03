Що у ванній кімнаті може дуже впливати на вартість будинку: експерти з нерухомості відповіли

Роблячи ремонт в оселі, господарі хочуть знайти баланс між тим, що їм до вподоби і тим, що може окупитися в майбутньому при можливому продажі будинку. Відтак, є одне оновлення ванної кімнати, яке додасть більшої цінності вашому дому.

Агенти з нерухомості розповіли, яке ж саме оновлення ванної кімнати найбільше впливає на вартість будинку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Яке високоцінне оновлення можна зробити у ванній кімнаті

За словами фахівців, це розкішний душ. Оновлення ванної кімнати, яке найбільше впливає на вартість житла, – це встановлення душової кабіни, схожої на спа, у головній ванній кімнаті, про що говорить Каріна Угарте, агент з нерухомості в Маямі з The Riley Smith Group у Compass.

Багато покупців надають пріоритет розкоші та дизайну, і це оновлення відповідає всім вимогам. Це найпомітніша трансформація, яку ви можете зробити у ванній кімнаті, і та, яка постійно допомагає продавати будинки швидше та дорожче,

– кажуть фахівці.

Повний ремонт – це чудово, але навіть незначні оновлення, такі як встановлення безрамних скляних дверей душу або заміна застарілої сантехніки, може мати велике значення.



При покупці будинку велику увагу звертають на ванну / Фото Unsplash

Як створити розкішний душ у вашій ванній кімнаті

Як і будь-яке гарне оновлення дизайну, те, як ви інтерпретуєте створення розкішного душу, повністю залежить від вас, але фахівці мають кілька власних порад.

Зробіть це головною точкою. Можна інвестувати в те, щоб зробити його візуально виразним елементом.

Подвійні душові лійки. Коли справа доходить до створення розкішної та комфортної ванної кімнати, іноді чим більше, тим краще, особливо коли йдеться про подвоєння кількості сантехніки. Так, подвійні душові лійки – це чудова функція, яку багатьом до вподоби.

Замініть штору на щось постійне. Незначні зміни також не можуть допомогти покращити ваш душ. Один із найпростіших способів покращити ванну кімнату – це замінити застарілу шторку для душу на скляні двері. Це одразу створює відчуття чистоти та елегантності в просторі.