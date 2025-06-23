Якщо не хочете зіпсувати вигляд оселі: 3 поширених помилки в декоруванні, яких слід уникати

Декоруючи будинок, господарі намагаються зробити все ідеально. Проте це завдання не з найлегших, тому не дивно, що часто вони припускаються помилок.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.

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Найпоширеніші помилки в декоруванні

Фахівці наголошують, що "оздоблення наших будинків – це, в певному сенсі, найвища форма турботи про себе", тому цьому потрібно приділити увагу.

Меблі не поміщаються в кімнаті

Нерідко власники нерухомості не приділяють достатньо уваги вимірюванню меблів перед їх придбанням. Експерт підкреслює, що точні виміри мають важливе значення, щоб уникнути появи у вашому просторі предметів, які не відповідають розмірам кімнати.

Коли меблі занадто малі, домовласники намагаються компенсувати це додаванням більшої кількості речей, що може призвести до враження захаращеності. Тож, краще з самого початку враховувати це і дотримуватися правильних пропорцій меблів у просторі.



Варто враховувати виміри меблів, щоб все мало гармонійний вигляд в кімнаті / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Кімнати виглядають незгуртованими

Власники будинків схильні зосереджуватися на одному просторі за раз, а не розглядати свій будинок як єдине ціле,

– кажуть фахівці.

Саме через це кімнати можуть мати незгуртований вигляд.

Оселя здається безособовою

Багато помешкань часто мають "стерильний" вигляд і їм бракує чогось персоналізованого, того що відображає тих, хто там проживає. Домовласники часто покладаються на стандартні варіанти меблів, доступні в магазинах і каталогах, не звертаючи уваги на важливі деталі, які можуть наповнити їхній простір характером.

Експерти рекомендують додати два-три персоналізовані елементи, щоб підкреслити унікальність оселі. Це можуть бути оригінальні твори мистецтва, сувеніри з подорожей, антикварні та вінтажні меблі.