Поради для тих, кого бісить прибирання: як облаштувати інтер'єр кухні

Інтер'єр повинен бути не лише красивим та стильним, а й функціональним. Якщо кухня має страшенно брудний вигляд після кожного приготування їжі, то такий інтер'єр точно не можна назвати вдалим.

Про те, як облаштувати кухню так, аби її не потрібно було постійно мити і прибирати, 24 Канал розповідає з посиланням на @blink.design.

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Як створити кухню, на якій забруднення будуть не помітні

Кухонну мийку краще вмонтувати під стільницю. Це дозволить уникнути накопичення бруду у щілинах, який тяжко вимити. Водночас усі крихти зі стільниці можна буде просто змахнути у раковину, що також полегшить прибирання стільниці. Однак важливо зауважити, що мийку можна вмонтувати лише під стільниці з каменю, керамограніту чи HPL пластику.



Дизайн мийки під стільницю / Фото Pinterest

Кухонні фасади без ручок також полегшать прибирання, адже зазвичай на них накопичується жир та бруд. Мити ручки – важко й незручно через їхню форму.



Кухня без ручок / Фото Pinterest

Дехто лякається матових фасадів на кухні, бо вважає, що на них будуть одразу помітні відбитки пальців та плями від бруду й води. Однак насправді матові фасади практичніші, аніж глянцеві. Саме на них менше помітні забрудненості.



Дизайн матової кухні / Фото Pinterest

Колір підлоги найкраще обирати натуральних відтінків. Крихти, бруд та волосинки на природному підлоговому покритті будуть менше помітні, аніж на білому чи чорному.



Переваги дерев'яної підлоги на кухні / Фото Pinterest

Ці прості поради допоможуть облаштувати стильний та практичний простір на кухні, який зберігатиме чистий вигляд упродовж тривалого часу.