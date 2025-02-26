Яких кольорів постільної білизни слід уникати: дизайнери пояснили, чому

Колір постільної білизни може значно змінити зовнішній вигляд вашої спальні. Одні можуть створити враження маленького замкнутого простору, а деякі можуть бути перешкодою для спокійного сну.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кольори постільної білизни, яких краще уникати

Доктор Лія Кейлор, дипломований психолог, який спеціалізується на сні, розповіла, що постільна білизна неправильного кольору може завдати шкоди вашим гормонам, зокрема, мелатоніну.

Так, вплив певних кольорів може пригнічувати його вироблення, через що вам буде важче заснути. Наприклад, чистий блакитний і яскраво-блакитний імітують синє світло, яке може порушити циркадний ритм і пригнічувати мелатонін.

За словами фахівця, неонові кольори та яскраві відтінки можуть підвищити пильність і фізіологічне збудження, перешкоджаючи початку сну. А ось яскравий білий може імітувати денне світло, знижуючи рівень мелатоніну та змушуючи мозок не спати.

За її словами, найкращі кольори для вироблення мелатоніну – м’які, теплі нейтральні. Темно-сірий, бежевий і приглушений рожевий сприяють розслабленню і не перешкоджають виробленню мелатоніну.



Краще вибирати кольори, які сприяють розслабленню / Фото Unsplash

Крім цього, колір постільної білизни має велике значення для освітлення спальні. Яскравіші кольори краще відбивають світло, що має зробити вашу спальню більшою.

А от чорний, темно-коричневий і темно-фіолетовий – найгірші кольори для відбиття світла, каже головний дизайнер інтер’єру Arsight Studio.

"Поглинання світла цими темними кольорами призводить до того, що кімната стає меншою та більш замкнутою. Ці кольори створюють відчуття затишку, але вони не створюють повітряного чи просторого відчуття", – каже фахівець.

Експерт з інтер’єру Анна Джонс зазначає, що хоча червоний колір був більш популярним вибором для постільної білизни на початку 2000-х років, з часом він вийшов з моди. Відомо, що яскраві відтінки червоного роблять людей бадьорими, стимулюють розум і навіть підвищують артеріальний тиск, тому це не ідеальний вибір для спокійного нічного сну.

Однак, як вказує фахівець, якщо використовувати правильний відтінок червоного, то це може створити більший ефект кокону. Можна подумати про бордовий і буряковий – два кольори, які зараз дуже модні. "Теплі червоні тони також часто використовуються сезонно в постільній білизні під час Різдва. Червоний безумовно займає своє місце в спальні, якщо його використовувати правильно", – додала вона.