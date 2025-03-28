Генеральне прибирання на кухні: 6 речей, які ніколи не слід викидати

З приходом весни може виникнути спокуса влаштувати генеральне прибирання вдома. Зазвичай його починають з кухні – серця оселі. Експерти застерігають: важливо позбуватися речей усвідомлено, щоб не шкодувати про викинуте.

Розчищення кухні спрямоване на створення функціонального, вільного від безладу простору. Втім, є предмети, які люди часто викидають поспіхом і згодом шкодують про це. Професійні організатори назвали 6 речей, які варто залишити на кухні, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Які речі не треба викидати під час прибирання на кухні

Необхідні кухонні предмети

Життя з меншою кількістю речей може створювати відчуття спокою, але якщо позбутися занадто багатьох кухонних предметів, буде складно комфортно готувати. Надмірне очищення кухні може ускладнити процес приготування їжі. Гострий ніж, якісна обробна дошка і міцна сковорода можуть здаватися звичайними речами, але вони є основою куховаріння. Мета прибирання — не ускладнити собі життя, а навпаки, зробити його простішим.

Речі зі сентиментальною цінністю

Сентиментальні речі можуть бути будь-якими — навіть тими, що розміщені на кухні. Те, що для однієї людини не має значення, для іншої може бути дуже важливим.

Якщо предмет має для вас особливе значення і у вас є місце для його зберігання, подумайте двічі, перш ніж його викидати, навіть якщо ви ним не користуєтесь. Рецепт, написаний від руки і переданий у спадок, або стара дерев'яна ложка вашої бабусі можуть мати сильний емоційний зв’язок і часто є незамінними,

– пояснює Кейт Галбеллі, професійний організатор.

Якісні контейнери для зберігання

Кришки від контейнерів для їжі часто губляться, і це неминуче. Через це може виникнути бажання позбутися всіх контейнерів, які залишилися без пари, але професійні організатори радять не поспішати викидати якісні ємності.

Пошкоджені чи низькоякісні контейнери можна віддати або утилізувати, але якісні ємності варто зберегти.

Не викидайте якісні контейнери для зберігання / Фото Future / Paul Massey

Кухонне приладдя для особливих випадків

Різдвяний посуд або святковий сервіз до Дня святого Валентина можуть використовуватися лише кілька разів на рік, але якщо вони приносять радість, не варто поспішати їх викидати. Наприклад, кришталеві келихи або набори для фондю можуть здаватися непрактичними для щоденного використання. Втім, часто багато людей шкодують, що позбулися їх, коли потрібно влаштувати вечірку чи святковий обід.

Запасні частини для приладів

Може здатися, що найкраща ідея — позбутися запасних частин для приладів, якими рідко користуємося. Однак якщо прилади є старими моделями або мають деталі, які важко і дорого замінити, можна швидко пошкодувати про ухвалене рішення.

Такі речі, як насадки для міксера, фільтри для кавоварки чи кліпси для полиць у холодильнику можуть видаватися непотрібними, допоки не знадобляться. Замінити їх може бути дорого або неможливо, якщо модель була знята з виробництва. Замість того, щоб викидати їх, експерти радять зберігати всі запасні аксесуари для приладів в контейнері з етикеткою.

Надзвичайні запаси

Якщо позбутися всіх своїх кухонних свічок і ліхтариків для надзвичайних ситуацій, саме тоді може трапитися відключення електроенергії. Завжди розумно зберігати запас таких предметів у центральному місці в домі, наприклад, в кутовій шафі на кухні або в коморі, тому перед тим, як позбутися більшості або всіх цих предметів, зупиніться і подумайте, що варто зберегти або перемістити.