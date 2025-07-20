Цього ви не побачите в будинках багатих людей: дизайнерка назвала, чого саме

Брі Макдональд, досвідчений дизайнер інтер'єрів, серед клієнтів якої є заможні люди, поділилася думками про створенню гарного житлового середовища. Вона розповіла, що помітила кілька речей, які заможні клієнти рідко мають у своїх домівках.

Про це пише 24 Канал з посилання Business Insider.

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Чого багаті люди ніколи не мають у домівках?

Надмірно трендовий декор

Розкішний інтер’єр уникає швидкоплинних модних тенденцій, які можуть швидко втратити актуальність. Дорогий вигляд оселі віддає перевагу позачасовим елементам: нейтральним кольорам, елегантним формам меблів і високоякісним матеріалам, таким як дерево, мармур або шкіра.

Модні деталі краще використовувати лише як акценти – наприклад, стильні подушки чи сучасні світильники. Це дозволяє легко оновлювати декор, коли тренди змінюються, зберігаючи загальну елегантність простору.

Безлад і захаращеність

Безлад руйнує відчуття простору й чистоти, яке є основою розкішного дому. Щоб цього уникнути, дизайнерка радить оформлювати поверхні, такі як журнальні столики чи полиці, мінімалістично. Можна використати кілька вишуканих елементів: елегантну вазу, скульптурний декор або ретельно підібрану колекцію книг. Такий підхід створює доглянутий вигляд без надмірної перевантаженості.

Штучні рослини

Низькоякісні штучні рослини можуть зруйнувати навіть найвишуканіший дизайн. Натомість заможні люди обирають живу зелень, наприклад, невибагливі оливкові дерева чи фікуси, які додають свіжості простору.

Витвори мистецтва масового виробництва

Шаблонні принти чи серійні картини роблять дім безликим. Краще обрати нестандартні картини чи сімейні фотографії в елегантних рамках.

Застаріла чи низькоякісна фурнітура

Дрібниці, як-от ручки шаф чи шухляд, мають велике значення для загальної естетики. Дизайнерка рекомендує вишукані варіанти з полірованого нікелю, латуні або матового чорного кольору, щоб додати простору витонченості.

Видимі дроти та кабелі

Ніщо так не псує враження від гармонійного інтер’єру, як неохайні дроти. Прихований вигляд техніки підтримує чистий, обтічний вигляд, який підкреслює загальну вишуканість дому.

Неякісні віконні покриття

Погано підібрані штори чи жалюзі можуть зіпсувати весь вигляд. Ретельно підібрані віконні оздоблення можуть змінити та покращити зовнішній вигляд дому.