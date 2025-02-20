6 речей, які ви прямо зараз можете викинути з шафи, щоб звільнити місце

Багато людей роками зберігають у шафі речі, які ніколи не одягають. Джинси з неактуальною посадкою, сукня, яка менша на два розміри, старі футболки – цей одяг лише захаращує шафу і не дає знайти те, що ви справді шукаєте.

Прощатися з речами буває складно, а дехто просто може не знати, чого саме вже пора позбутися. 24 Канал з посиланням на Real Simple розповідає, які речі прямо зараз можна викинути з шафи, щоб очистити її.

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Які речі викинути зі шафи

Застарілі тренди. Так, мода циклічна, однак це не означає, що вам треба зберігати старий спортивний костюм у шафі 20 років. Якщо зараз ця річ неактуальна і ви точно не одягатимете її, то не заповнюйте свій простір нею.

Пошкоджений одяг. Якщо пляма на кофті не відпирається, то її потрібно викинути. Те саме стосується порваного одягу. Якщо ви досі не віднесли його в ательє, то, ймовірно, вже й не зробите цього. Така річ роками лежатиме у шафі і чекатиме дня, коли ви її відремонтуєте. Вирішіть нарешті – або ви негайно несете цю річ у ремонт, або – у смітник.

Шкарпетки без пари. Перегляньте усі свої шкарпетки і викиньте ті, які загубили свою пару.



Організація гардероба / Фото Anastasia Shuraeva, Pexels

Одяг, який не підходить. Якщо деякі речі потрібно перешити, але це коштуватиме надто дорого, то краще подарувати їх комусь або ж продати.

Незручні човники. Неважливо наскільки красиве взуття – якщо ви не можете в ньому і кроку ступити, то його слід позбутися. Пожалійте свої ноги і викиньте незручні човники.

Мотиваційний одяг. Багато людей роками зберігають одяг, для якого вони сподіваються колись схуднути. Така стратегія – неправильна. Цей одяг лише займає дорогоцінне місце, краще звільніть його для тих речей, які ви дійсно носите. А якщо колись ви дійсно повернетеся до омріяної форми, то придбаєте новий чудовий одяг.

Позбувшись зайвих речей у гардеробі, ви звільните місце для того одягу, який дійсно носите. Крім того, знайти потрібну річ у шафі буде значно простіше, тож це економитиме час.