Прощаться с вещами бывает сложно, а некоторые люди просто могут не знать, от чего именно уже пора избавиться. 24 Канал со ссылкой на Real Simple рассказывает, какие вещи прямо сейчас можно выбросить из шкафа, чтобы очистить его.

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Какие вещи выбросить из шкафа

Устаревшие тренды. Да, мода циклична, однако это не означает, что вам надо хранить старый спортивный костюм в шкафу 20 лет. Если сейчас эта вещь неактуальна и вы точно не будете одевать ее, то не заполняйте свое пространство ею.

Поврежденная одежда. Если пятно на кофте не отстирывается, то ее нужно выбросить. То же касается порванной одежды. Если вы до сих пор не отнесли ее в ателье, то, вероятно, уже и не сделаете этого. Такая вещь годами будет лежать в шкафу и ждать дня, когда вы ее отремонтируете. Решите наконец – или вы немедленно несете эту вещь в ремонт, или – в мусорку.

Носки без пары. Просмотрите все свои носки и выбросьте те, которые потеряли свою пару.



Организация гардероба / Фото Anastasia Shuraeva, Pexels

Одежда, которая не подходит. Если некоторые вещи нужно перешить, но это будет стоить слишком дорого, то лучше подарить их кому-то или продать.

Неудобные лодочки. Неважно насколько красивая обувь – если вы не можете в ней и шагу ступить, то от нее следует избавиться. Пожалейте свои ноги и выбросьте неудобные лодочки.

Мотивационная одежда. Многие люди годами хранят одежду, к которой они надеются когда-то похудеть. Такая стратегия – неправильная. Эта одежда лишь занимает драгоценное место, лучше освободите его для тех вещей, которые вы действительно носите. А если когда-то вы действительно вернетесь к желанной форме, то приобретете новую замечательную одежду.

Избавившись от лишних вещей в гардеробе, вы освободите место для той одежды, которую действительно носите. Кроме того, найти нужную вещь в шкафу будет значительно проще, поэтому это будет экономить время.