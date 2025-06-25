Як зробити так, щоб ваша оселя запам'яталася: 4 ефектних способи

Господарі, роблячи ремонт, завжди намагаються зробити естетичний інтерʼєр. Звісно, їм також хочеться, щоб їхнім гостям запам'яталося, як вони облаштували свою домівку.

Є декілька речей, які точно зроблять оселю незабутньою. Про це пише 24 Канал з посиланням homes and gardens.

Дивіться також Ці кухонні стільниці втратили популярність у 2025 році

Речі, які зроблять домівку незабутньою

Проєктуючи будинок, що запам'ятовується, важливо розуміти, що універсальної формули не існує. Елементи, які сприяють унікальності будинку, можуть відрізнятися від людини до людини. Важливо зазначити, що пам'ятне не дорівнює максималізму. Насправді, мінімалістичний дизайн може бути настільки ж захоплюючим, якщо він виконаний з умінням.

Екзотичні настінні фотошпалери пропонують чудову можливість створити чарівні та незабутні інтер'єри.

Колір – один з найефективніших засобів миттєвого впливу на приміщення. Поєднання контрастних кольорів в одному просторі може миттєво привернути увагу. Підбираючи яскраву палітру для барвистої кімнати, можна поєднувати тони, що розташовані один навпроти одного, наприклад, поєднання персикового та зеленого.

Створіть виразну стелю

Стелі довгий час залишалися поза увагою, але зараз їх "відкривають" як п'яту стіну. Багато дизайнерів користуються цією можливістю, щоб використовувати стелю як полотно для креативних ефектів фарби.

Незалежно від того, чи будуть вони поєднуватися з яскравими стінами в максималістському інтер'єрі, чи використовуватимуться для створення яскравого акценту в нейтральному просторі, концепції декоративних стель – чудовий спосіб зробити будинок більш запам'ятовуваним.



Можна створити виразну стелю / Фото CM Natural Designs



Незалежно від того, чи це велика картина над диваном, чи їх колекція на стіні, ретельно підібрані твори мистецтва – гарно обрамлені та розташовані – можуть зробити кімнату більш запам'ятовуваною.