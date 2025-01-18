Як жінка перетворила темну і застарілу кухню на романтичну та сучасну: результат вражає

Британка оновила свою темну кухню. За допомогою колірних рішень і дизайнерських трюків вона зробила простір більш сучасним, а також розв'язала проблему освітлення.

Хороша основа та продумана кольорова схема – головні елементи, на яких базується будь-яка разюча трансформація кімнати. Це з'ясувала Джесс Дейнес, контент-креаторка та стилістка, під час ремонту своєї кухні, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як змінилася кухня після ремонту

Джесс, її чоловік і маленький син живуть у своєму будинку в Норфолку вже близько 6 років. Жінка пригадує, що коли вони вперше купили будинок, кухня була дуже темною. Це була одна з перших кімнат, з якої розпочався ремонт.

Кухня до ремонту / Фото Jess Daines

Джесс каже, що найважче було зрозуміти, як працювати зі світлом, адже кухня виходить на північ.

Наявний простір був досить великим і мав багато місця для зберігання, але темні дерев'яні шафи та чорні кухонні стільниці поглинали усе світло, що потрапляло через вікно над раковиною.

Однією з найбільших змін у структурі кухні було видалення верхніх шаф. Вибір між настінними шафами та відкритими полицями може бути важким. Втім, коли є проблема зі світлом, відкриті полиці можуть значно покращити відчуття простору та освітленості.

Моя головна порада — обмежити кількість "речей" на кухні. Ми зовсім не сумуємо за верхніми шафами, тому що маємо дуже функціональний комод, в якому зберігаються наші тарілки, каструлі, сковорідки, форми для випічки та все, що ми використовуємо щодня. У нас також є комора, де ми зберігаємо сухі продукти, консерви та спеції,

– розповіла Джесс.

Продумана кольорова схема кухні також допомогла Джесс досягти балансу між затишком і світлом. Для шаф та панелей був обраний колір School House White, а біла кварцева стільниця допомогла відбивати світло по всьому простору. Земляний відтінок був використаний для стін та стелі.

Довідка: School House White є найсвітлішим кольором у групі та м’яким білим, що нагадує колір шкільних будинків.

Останнім штрихом став кухонний фартух, виконаний із зелених порцелянових плиток. Яскравий колір чудово поєднується з нейтральними відтінками в кухні і створює фокусну точку, яка одразу привертає увагу до плити та зони поруч, де Джесс обожнює показувати свої улюблені кухонні аксесуари.

Я люблю демонструвати поєднання старовинних та нових предметів, від маленьких антикварних знахідок до функціональних речей, як наприклад, наш великий дерев'яний млин для перцю, який ми отримали на весілля,

– поділилася жінка.

Кухня після ремонту / Фото Jess Daines