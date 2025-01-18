Хорошая основа и продуманная цветовая схема – главные элементы, на которых базируется любая поразительная трансформация комнаты. Это выяснила Джесс Дейнес, контент-креаторка и стилистка, во время ремонта своей кухни, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Как изменилась кухня после ремонта

Джесс, ее муж и маленький сын живут в своем доме в Норфолке уже около 6 лет. Женщина вспоминает, что когда они впервые купили дом, кухня была очень темной. Это была одна из первых комнат, с которой начался ремонт.

Кухня до ремонта / Фото Jess Daines

Джесс говорит, что труднее всего было понять, как работать со светом, ведь кухня выходит на север.

Имеющееся пространство было достаточно большим и имело много места для хранения, но темные деревянные шкафы и черные кухонные столешницы поглощали весь свет, что попадал через окно над раковиной.

Одним из самых больших изменений в структуре кухни было удаление верхних шкафов. Выбор между настенными шкафами и открытыми полками может быть трудным. Впрочем, когда есть проблема со светом, открытые полки могут значительно улучшить ощущение пространства и освещенности.

Мой главный совет - ограничить количество "вещей" на кухне. Мы совсем не скучаем за верхними шкафами, потому что имеем очень функциональный комод, в котором хранятся наши тарелки, кастрюли, сковородки, формы для выпечки и все, что мы используем ежедневно. У нас также есть кладовая, где мы храним сухие продукты, консервы и специи,

– рассказала Джесс.

Продуманная цветовая схема кухни также помогла Джесс достичь баланса между уютом и светом. Для шкафов и панелей был выбран цвет School House White, а белая кварцевая столешница помогла отражать свет по всему пространству. Земляной оттенок был использован для стен и потолка.

Справка: School House White является самым светлым цветом в группе и мягким белым, напоминающим цвет школьных домов.

Последним штрихом стал кухонный фартук, выполненный из зеленых фарфоровых плиток. Яркий цвет прекрасно сочетается с нейтральными оттенками в кухне и создает фокусную точку, которая сразу привлекает внимание к плите и зоне рядом, где Джесс обожает показывать свои любимые кухонные аксессуары.

Я люблю демонстрировать сочетание старинных и новых предметов, от маленьких антикварных находок до функциональных вещей, как например, наша большая деревянная мельница для перца, которую мы получили на свадьбу,

– поделилась женщина.

Кухня после ремонта / Фото Jess Daines