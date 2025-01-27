Під час ремонту ванної кімнати багато власників будинків стикаються з труднощами. Однак розуміння поширених помилок може сприяти більш плавному і безтурботному процесу ремонту.

Є щонайменше 6 помилок, яких слід уникати під час ремонту ванної кімнати. Про це пише 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Помилки під час ремонту ванної кімнати

Не встановлювати бюджет. Встановлення бюджету – це перше, що потрібно зробити перед початком будь-якого проєкту ремонту будинку. Відтак, наявність бюджету допоможе прийняти багато дизайнерських рішень та визначити, на які елементи ви готові витратити гроші. В ідеалі бюджет повинен також включати непередбачені витрати.

Відсутність плану. Завчасне планування дозволить уникнути проблем, які можуть порушити робочий процес пізніше. Потрібно розуміти, що ванна кімната – це пазл, який складається з сантехніки, опалення, вентиляції, електрики, оздоблювальних матеріалів, аксесуарів тощо. Тому такі моменти потрібно продумати наперед.

Недодавання місця для зберігання. Впровадження рішень для зберігання речей у дизайн ванної кімнати має важливе значення і повинно бути одним з ключових моментів під час планування ремонту. Важливо забезпечити достатньо місця для зберігання речей, які часто використовують, таких як косметика, туалетні приналежності, рушники тощо. Варіанти зберігання можуть варіюватися від практичних рішень, таких як встановлення настінних гачків, щоб рушники не падали на підлогу, до закритих шафок, де можна заховати необхідні речі.



Обовʼязково потрібно продумати про місця для зберігання у ванній кімнаті / Фото Unsplash

Забули встановити вентиляцію. Плануючи ремонт у ванній кімнаті, важливо подбати про вентиляцію. Це важливо, оскільки вона забезпечує достатній повітрообмін, що сприяє швидкому видаленню неприємних запахів, вологи, а також запобігає розвитку цвілі.

Вибір забагато стилів плитки. Під час ремонту ванної кімнати, як правило, є кілька зон, де ви хотіли б покласти плитку, зокрема підлога, стіни чи душ. Забагато стилів плитки в одному просторі часто може бути поганим рішенням. Тому краще уникати надмірної варіативності стилів плитки в межах одного приміщення.

Недостатньо освітлення. З огляду на те, що цей простір часто використовується, важливо забезпечити достатнє освітлення. Навіть у невеликих приміщеннях використання лише одного світильника може виявитися недостатнім. Рекомендується багаторівневий підхід до освітлення, який включає використання загального освітлення, стратегічно розташованих бра для виконання конкретних завдань, наприклад, нанесення макіяжу, і акцентне освітлення для додаткового ефекту.